Die Ostalb versinkt gerade im Schnee und es ist kalt. Viele Eisläufer zieht es deshalb auf die gefrorenen Seen der Region. Aber Achtung: Die Eisdecken sind dünn. Josef Gentner vom Wasserverband Obere Jagst spricht deshalb eine eindringliche Warnung.

Der Wasserverband Obere Jagst verwaltet 15 Seen und Rückhaltebecken. Am vergangenen Wochenende konnte man hier immer wieder Eisläufer und Spaziergänger entdecken.

Zum Beispiel am Sonntag auf dem Haselbachstausee. Da wurde mitten auf dem See Schlittschuh gelaufen, Eishockey gespielt und gewandert. Ein leichtsinniger Spaß, mahnt Josef Gentner, technischer Leiter vom Wasserverband Obere Jagst. Die Eisflächen würden vielfach noch nicht tragen, „Das Betreten des Eises ist aktuell gefährlich“, warnt Gentner. Speziell bei den Rückhaltebecken könne es durch Schwankungen des Wasserspiegels dazu, dass die Eisdecken brechen.

Das gelte auch für den Haselbach. Hier fließt gerade in der Mitte des Sees der Haselbach vom Einlauf in Richtung Staudamm. Die Tiefe des Gewässer liegt in diesem Bereich laut Gentner zwischen drei und vier Metern. „Wenn man dort einbricht, muss man um sein Leben fürchten“, sagt er. Unter der derzeitigen geschlossenen Schneedecke sehe man zudem keine Risse im Eis. Was das Eisvergnügen noch gefährlicher mache.

Eltern, Lehrer und ältere Spielkameraden sollten deshalb insbesondere jüngeren Kinder aufklären, warnen und auf die Gefahr des Ertrinkens aufmerksam machen. Der Wasserverband Obere Jagst unterstreicht ausdrücklich, dass jeder, der jetzt die zugefrorenen Seen betritt, auf eigenes Risiko handelt.

Das Leben unter der Eisdecke

Gentner weist in diesem Zuge auch noch auf einen weiteren Aspekt hin, den viele Menschen nicht berücksichtigen. Die Seen und auch die Rückhaltebecken sind Lebensraum für Tiere. Karpfen, Schleien, Brachsen, Rotaugen, Welse und viele andere Fische, die sich vorwiegend von Würmern, Schnecken und anderem Kleingetier ernähren, halten in den Wintermonaten unter der Eisdecke einen Winterschlaf. Die wechselwarmen Fische reduzieren ihre Lebensvorgänge in dieser Zeit auf ein Minimum. Futteraufnahme, Wachstum, Atmung und alle Stoffwechselvorgänge werden heruntergefahren. Das Herz der Fische zum Beispiel, das in Sommermonaten 25 bis 30 Mal pro Minute schlägt, pumpt im Winterschlaf nur noch mit etwa zwei Schlägen in der Minute. Die Fische brauchen Sauerstoff, dieser ist bei einem zugefrorenen See jedoch verwehrt.

Wenn dann auf dem Eis herum tobt wird oder Kinder mit Steinwürfen das Eis bewerfen, erwachen die Fische aus ihrem Winterschlaf, bekommen zu wenig Sauerstoff und ersticken qualvoll. Auch daran sollten Menschen, die aufs Eis gehen, denken.