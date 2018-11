Nach der Premiere und der großen Resonanz im vergangenen Jahr lädt der Eggenroter Frauentreff an vier Freitagen im Advent wieder zu einem „lebendigen Adventsweg“ in die Sankt-Patrizius-Kirche nach Eggenrot ein. Beginn ist jeweils um 19.15 Uhr. Das meditative Programm beinhaltet Lieder, Geschichten, Rollenspiele und musikalische Beiträge. Der Erlös geht an das Hospiz Sankt Anna in Ellwangen und an die Wachkoma-Station Bopfingen.

„Aktuelle menschliche Schicksale, die uns oft verstummen lassen, regen zum Nachdenken an“, erklärt Petra Mayer die Rollenspiele, bei denen unterschiedliche Menschen mit ihren Nöten und Ängsten, ihren Sehnsüchten und Hoffnungen aufeinander treffen. Die Leiterin des Eggenroter Frauentreffs hat die schwäbischen Stücke geschrieben und führt Regie.

Arbeitslos – aber nicht würdelos

Im ersten Rollenspiel am Freitag, 30. November, geht es unter dem Titel „Arbeitslos – aber nicht würdelos“ um die Angst vieler Arbeitsloser vor Diskriminierung. Hanne Herschlein schlüpft in die Rolle eines 52-jährigen Buchhalters, der nach 30 Jahren arbeitslos wird und keine Stelle mehr findet. Der Buchhalter hat das Gefühl, versagt zu haben und nutzlos zu sein, und wagt sich aus Scham nicht mehr unter die Menschen.

„Wir sind mehr als Noten – wir sind einmalig“, ist der zweite Freitag, 7. Dezember, betitelt. Hier dreht es sich um Freizeitaktivitäten von Schülerinnen und Schülern und das Bestreben vieler Eltern, nicht zuletzt mit Hilfe von Nachhilfelehrern das Beste aus ihren Kindern herauszuholen. Im Mittelpunkt steht die neunjährige Klara (Kiara Sekler), die vor lauter Klavier-, Ballett- und Tanzunterricht keine Zeit für Freundinnen hat.

Armut in der Wohlstandsgesellschaft wird am dritten Abend, 14. Dezember, thematisiert. Hedwig Oesterle spielt eine Seniorin, die mit einer schmalen Rente auskommen muss, aber trotzdem zufrieden und glücklich ist. Reisen, Vergnügungen und Luxus kann sie sich nicht leisten, sie geht in den Tafelladen einkaufen, damit sie einem Bettler, also einem noch Ärmeren, regelmäßig Geld geben kann.

Im Fahrstuhl des Lebens

„Fahrstuhl deines Lebens“ ist der letzte Abend am Freitag, 21. Dezember, umschrieben. In einem Fahrstuhl, der natürlich stecken bleibt, treffen sich die vier Protagonisten des Adventswegs, der arbeitslose Buchhalter (Hanne Herschlein), die arme Rentnerin (Hedwig Oesterle), die Schülerin Klara (Kiara Sekler) und Klaras Mutter (Kerstin Gollitscher).

Insgesamt sind spielen 21 Männer und Frauen mit, darunter ist auch Pfarrer Michael Windisch. Thomas Stanovski ist für die Lichteffekte zuständig. Mit dabei sind auch der Good-News-Chor (30. November), Sängerin Celine Merz aus Neuler (7. Dezember), der Kirchenchor Eggenrot (14. Dezember) und Solistin Christine Mairle-Zirbs (21. Dezember). Am 1. und 4. Advent stimmt die Familie Mai vor der Kirche mit Blasmusik ein.