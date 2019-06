Am Wochenende haben sich Garden und Wehren zum Landestreffen in Schwäbisch Hall getroffen. Der Große Siedershof war seit mehr als 40 Jahren wieder Ausrichter dieser Großveranstaltung. Zahlreiche Zuschauer wollten dabei sein. Ihnen wurde ein beeindruckender Zapfenstreich, ein grandioser Festumzug und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten.

Einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder des Landesverbands historischer Bürgerwehren und Stadtgarden Württemberg-Hohenzollern zum Landestreffen. Zur diesjährigen Veranstaltung in Schwäbisch Hall traten 28 Bürgerwehren und Stadtgarden an, dazu über 100 Reiter. Unter den Teilnehmern waren auch Bürgerwehren vom badischen Landesverband sowie Bürgergarden aus Ellwangen, Hüttlingen und Lauchheim.

Schon der Samstag war ein Publikumsmagnet. Neben gut 650 uniformierte Gästen, die sich am Zapfenstreich auf dem Marktplatz beteiligten, strömten auch noch Tausende Zaungäste zu diesem Event am Abend. Gestaltet wurde die feierliche Militärzeremonie, die dem Zeremoniell der Bundeswehr folgte, vom Großen Siedershof sowie dem Stadtorchester. Die Besucher, die sich rund um die Sankt-Michael-Kirche eingefunden haben, waren begeistert und applaudierten am Ende des Zapfenstreichs voller Begeisterung, bevor die Teilnehmer mit dem Abmarsch in Richtung Festzelt abzogen.

Noch größer wurde der Trubel dann am Sonntag. Nach einem ökumenischen Gottesdienst und einem anschließendem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Bühlerzell im Festzelt, versammelten sich am Sonntagnachmittag alle Teilnehmer zu einem Festumzug. 32 Vereine und Gruppierungen mit rund 1300 Uniformierten sowie rund 90 Pferde bildeten einen beeindruckenden Umzug, der durch die Innenstadt von Schwäbisch Hall führte und im Festzelt auf dem Haalplatz endete. Auch hier säumten Tausende Zuschauer die Straßen und applaudierten.

„Wir müssen die Vergangenheit kennen und dürfen sie nicht vergessen, um den richtigen Weg zu finden“, schrieb einst Johann Wolfgang von Goethe. Getreu diesem Motto hat das Landestreffen in Schwäbisch Hall gezeigt, dass Tradition im Ländle immer noch groß geschrieben wird.