Leader-Jagstregion fördert 17 Kleinprojekte

Einen großen Ansturm auf die Fördermittel der Leader-Aktionsgruppe Jagstregion hat es gegeben. 17 Kleinprojekte wurden jetzt ausgewählt, unter denen jetzt die für dieses Jahr zur Verfügung stehenden Fördermittel von 200 000 Euro verteilt werden.

Das Entscheidungsgremium der Leader-Aktionsgruppe Jagstregion tagte per Online-Konferenz, um über die Projektanträge im Förderprogramm Regionalbudget zu entscheiden und ein Leader-Projekt zur Landschaftspflege für eine Förderung auszuwählen. Wie schon im Vorjahr gab es einen großen Ansturm auf die Fördermittel im Programm Regionalbudget, weshalb nicht alle Projektbewerbungen zum Zuge kamen. Mit den 17 ausgewählten Kleinprojekten wurden die für dieses Jahr zur Verfügung stehenden Fördermittel in Höhe von 200 000 Euro vollständig gebunden. Dabei kommen 180 000 Euro vom Bund und vom Land Baden-Württemberg. Den regionalen Eigenanteil in Höhe von 20 000 Euro teilen sich die beiden Landkreise Ostalbkreis und Schwäbisch Hall.

Die ausgewählten Kleinprojekte leisten laut der Leader-Aktionsgruppe einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität und der Nahversorgung in der Jagstregion. So werden künftig Verkaufsautomaten für regionale Produkte in den Gemeinden Bühlerzell, Ellwangen-Neunstadt und Stödtlen das Nahversorgungsangebot ergänzen. Ein mobiler Dorfladen wird die Gemeinden und Ortsteile von Frankenhardt, Rosenberg und Kreßberg anfahren.

Daneben wurden zwei Projekte zur Stärkung des gastronomischen Angebots in der Region ausgewählt. Davon profitieren ein Gastronomiebetrieb in Adelmannsfelden und einer in der Gemeinde Bühlertann.

Zudem werden Naherholungs- und Freizeitangebote in der Region weiter ausgebaut. Dafür erhält der Reiglersbachsee bei Stimpfach neue Sanitäranlagen. In Frankenhardt wird ein Radweg entstehen, der alle 39 Teilorte der Gemeinde miteinander verbindet. Am Eggenroter Sportplatz wird von den Sportfreunden Eggenrot ein Treffpunkt für die Bürger der Gemeinde sowie für Ausflügler, die auf den umliegenden Rad- und Wanderwegen unterwegs sind, geschaffen. In Neuhaus bei Frankenhardt wird das Übernachtungsangebot eines Ferienhofs um zwei Kurzzeit-Wohnmobilstellplätze erweitert und ein Rastplatz für Radfahrer und Wanderer errichtet. Der Verein Westhausener Gerätering-weShare schafft in Westhausen E-Lastenräder an und stellt diese der Bevölkerung zum Ausleihen zur Verfügung, um die Menschen dazu zu animieren, ihr Mobilitätsverhalten umweltfreundlicher zu gestalten.

Auch in dieser Projektauswahl honorierte die die Leader-Aktionsgruppe Jagstregion die Stärkung der Gemeinschaft im ländlichen Raum. Deshalb können sich gleich mehrere Vereine über Investitionen in ihre Vereinsheime oder ihre Ausstattung freuen. Die SG Schrezheim wird eine flexible Tribüne mit Sonnenschutz anschaffen, um den Zuschauern einen besseren Überblick über das Spielgeschehen zu ermöglichen. Die Fassade des Vereinsheims des TSV Unterdeufstetten wird saniert und gedämmt, und das Vereinsheim der Stockschützen des SV Wört bekommt ein Terrassenvordach sowie eine neue, sparsame Heizungsanlage. In Obersontheim wird in eine Überdachung der Terrasse des Vereinsheims und in eine Beschallungsanlage investiert. Der Musikverein Fichtenau bringt mit einer Digitalisierung seiner Soundtechnik seine Technik ebenfalls auf den neuesten Stand. Des Weiteren bekommt der Obst- und Gartenbauverein Ellenberg für die Pflege seines Obst- und Lehrgartens Arbeitsgeräte bezuschusst, um die Streuobstbestände zu erhalten und praktisches Wissen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene weitergeben zu können.

Bei der Sitzung des Entscheidungsgremiums wurde außerdem noch ein Projekt ausgewählt, das eine Leader-Förderung im Rahmen der Landschaftspflegerichtlinie erhält. Hierbei handelt es sich um einen mobilen Weideunterstand, den ein Schäfereibetrieb aus Stödtlen für seine Schafe anschaffen möchte. Mit der Beweidung von naturschutzfachlich bedeutsamen Flächen trägt der Betrieb zum Erhalt der Kulturlandschaft sowie zum Erhalt der Biodiversität in der Region bei.