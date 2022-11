LEA-Vertrag: Stadt und Großteil des Gremiums verärgert über Verhandlungen mit Land

Die Frage um den Weiterbetrieb der LEA bleibt weiter in der Schwebe: Wie Oberbürgermeister Michael Dambacher in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend informierte, habe das Land der Stadt Ellwangen eine Möglichkeit der Verlegung der Einrichtung frühestens für 2027/28 in Aussicht gestellt.

Nach Berichten Dambachers habe ihm Justizministerin Marion Gentges (CDU) in ihrem Schriftverkehr eine Ersatzimmobilie in Böblingen als Alternative genannt, allerdings sei diese unter anderem aus Sanierungsgründen zum aktuellen Zeitpunkt nicht bezugsbereit.

Auch stehe das Land angesichts der aktuellen Krisensituation und des hohen Zustroms von Geflüchteten unter Druck und sei auf die Ellwanger Einrichtung angewiesen. Es deutete sich somit an, dass das von der Stadt gewünschte Vertragsende zum 31. Dezember dieses Jahres kaum einzuhalten sei. Auch sei eine weitere Befristung des Vertrages aufgrund der Ungewissheit, wann eine Verlegung auf einen Ausweichstandort überhaupt möglich sein könnte, derzeit nicht zielführend.

Das Verhalten des Landes empfindet Oberbürgermeister Michael Dambacher als respektlos. Er fühle sich als gleichwertiger Vertragspartner nicht ernst genommen. Dambacher betonte, dass die Stadt ihren Beitrag bei der staatlichen Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung nachkommen wolle. Auch könne er nachvollziehen, dass sich das Land derzeit mit einer Ausnahmesituation konfrontiert sehe.

Seine Verärgerung gelte vor allem dem Herauszögern einer Entscheidung: „Von Landesseite wurde immer gesagt, dass sich im Falle einer Verlängerung der Vertragspartner rechtzeitig meldet. Rechtzeitig ist für mich nicht sechs Wochen vor Torschluss“, erklärt er mit erhobener Stimme.

Die Stadt habe mehrere Anfragen zu frühzeitigen Verhandlungen beim zuständigen Justizministerium gestellt und es sei daher aus seiner Sicht nicht hinnehmbar, seitens des Landes bis kurz vor Auslaufen des Vertrages zu warten und dann mit mangelnden Alternativen zu argumentieren.

„Es lag nicht an der Stadt Ellwangen, dass man hier nicht das Gespräch gesucht hat“, betont Dambacher in diesem Kontext. „Ich fühle mich weder vom Land noch vom Landkreis mitgenommen, und in den eigenen Interessen als Oberbürgermeister anerkannt.“ Eine Verlängerung des Vertrags komme für Dambacher nach wie vor nicht infrage – dies sei auch den Landesvertretern so kommuniziert worden.

„Man hat bei der letzten Verlängerung hart gerungen, die Vertragslaufzeit von vier auf zwei Jahre zu verkürzen. Ich hab mehrfach gesagt, dass sich die Lage seitdem nicht verändert hat. Ich habe immer klar geäußert, dass wir eine Konversion voranbringen wollen, dass wir keine Dauereinrichtung wollen.“

Um die Frage eines Weiterbetriebs der Ellwanger LEA drehte sich nach dem E-Mail-Verkehr mit Gentges ein Treffen zwischen Oberbürgermeister Michael Dambacher als Vertreter der Stadtverwaltung, den führenden Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats, Landrat Joachim Bläse und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sowie der Justizministerin, das jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat.

Dambacher betonte dazu in der Gemeinderatssitzung, dass das Treffen aus seiner Sicht nicht hätte geheim gehalten werden müssen. Er habe den Regierungssprecher beim Termin darauf angesprochen, ob eine nachträgliche Veröffentlichung nicht sinnvoll sei. Der Sprecher habe jedoch davon abgeraten, die Öffentlichkeit angesichts des noch vorherrschenden Dissens zwischen den Vertragsparteien einzubeziehen.

Wie es mit der LEA nach dem 31. Dezember weitergeht, soll sich in einer Sondersitzung in den kommenden Wochen entscheiden. Zu dieser werde dann auch die Landesregierung eingeladen. Armin Burger, CDU-Fraktionsvorsitzender im Ellwanger Gemeinderat, teilt Dambachers Verärgerung.

Das Land setze sich über den Gemeinderat und den Willen der Vertragsgrundlage hinweg, aus der deutlich die Forderung nach einer Schließung der Einrichtung nach 2022 hervorgehe. „Wir von der CDU sind sehr enttäuscht vom Verhalten des Landes. Wir finden das respektlos, wir werden damit massiv unter Druck gesetzt – das Land hat seine Hausaufgaben nicht gemacht.“

Herbert Hieber, Fraktionsvorsitzender der SPD, und Claudia Wagner, Vorsitzender der Grünen im Gemeinderat Ellwangen, äußern vor allem ihren Unmut über das geheime Treffen, über das sie nicht ausreichend informiert worden seien. Die Fraktion fühle sich in dem Entscheidungsprozess übergangen.

Auch fehle es in den Verhandlungen um die Zukunft der LEA derzeit an der Gesprächsbereitschaft zwischen den Parteien, wie ein Weiterbetrieb künftig aussehen könnte, kritisiert Wagner. „Wir erwarten aber von Ihnen, dass auch unsere Meinungen angehört werden“, wendet sich die Grünen-Politikerin an Dambacher.

Auch vom AfD-Kreisverband wurde die Geheimhaltung des Treffens deutlich kritisiert. „Es ist unakzeptabel, wenn am Bürger derart vorbeiregiert wird. Er ist der Souverän und ist vorab über solche Pläne zu informieren und in den Entscheidungsprozess einzubeziehen“, sagte die AfD-Kreisvorsitzende Susanne Mützel.

Der Kreisverband hatte sich im Vorfeld der Gemeinderatssitzung für die Schließung der LEA ausgesprochen. In einem Presseschreiben erklärt er, sich weiterhin für ihre Schließung einzusetzen. „Es muss endlich eine Politik der Remigration erfolgen. Ein ‚Weiter so‘ darf es nicht geben“, so Chris Hegel, Leiter der AfD-Ortsgruppe Aalen-Ellwangen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Hieber appelliert schließlich an den Gemeinderat, bei allen Auseinandersetzungen und Interesse für und gegen die LEA weiterhin Sachlichkeit walten zu lassen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden, die für Ellwangen gut ist, die für die Geflüchteten gut ist und die für das Land gut ist.“ Die Fraktion der Freien Wähler wollte sich in der Gemeinderatssitzung nicht zu dem Thema äußern und verwies auf die geplante Sondersitzung.