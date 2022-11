LEA soll bleiben: Stadt liegt Angebot der Landesregierung vor

Nachdem es in Ellwangen ein Geheimtreffen zwischen der Stadtverwaltung und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wegen der LEA gegeben hat, sind nun Informationen aus Regierungskreisen durchgesickert. Demnach soll das Land ein Angebot gemacht haben.

Der Vertrag läuft Ende 2022 aus, im Gemeinderat gehen die Meinungen auseinander, ob dieser erneut verlängert werden soll. Doch genau das hat die Landesregierung offenbar der Stadt vorgeschlagen. Die Einrichtung solle weiterhin betrieben und genutzt werden, heißt es aus Regierungskreisen.

Doch für welchen Zeitraum und welche Details das Angebot beinhaltet, ist weiterhin unklar. Aus Stuttgart heißt es, dass dies zunächst am Donnerstag in der anstehenden Gemeinderatssitzung in Ellwangen besprochen werden soll. Auch die Stadtverwaltung hat sich am Dienstag auf Nachfrage weiterhin bedeckt gehalten und auf die Sitzung verwiesen.

Kein Thema im Gemeinderat?

Über die Aussagen von Regierung und Stadtverwaltung zeigt sich die Grünen-Fraktion im Gemeinderat Ellwangen verwundert. Laut einer Pressemitteilung der Partei vom Mittwoch würde das Thema nicht auf der Tagesordnung stehen. Und zwar weder im öffentlichen noch im nicht öffentlichen Teil, betont die Fraktion.

„Im Rahmen der aktuellen Tagesordnung bleibe der Stadtverwaltung nur die Möglichkeit, den aktuellen Sachstand zu referieren“, heißt es weiter. Inwieweit die Stadt das Thema „Vertragsverlängerung der LEA“ in die Donnerstagssitzung integriert, ist noch unklar. Eine entsprechende Anfrage liegt der Verwaltung vor.

