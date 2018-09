LEA: So reagieren die Menschen auf die mögliche Verlängerung

Soll der Vertrag mit der LEA über 2020 hinaus verlängert werden? Derzeit laufen Gespräche mit dem Land. Dann muss der Gemeinderat entscheiden. Zuvor hat die CDU-Fraktion im Lamm in Schrezheim, praktisch in direkter Nachbarschaft zur LEA, ein Stimmungsbild eingeholt. 120 Bürgerinnen und Bürger sind gekommen. Die Meinungen waren verschieden, die Diskussion war sachlich.

Diebstähle, Auf- und Einbrüche

Manche leiden unter der LEA. Jürgen Lang verlas einen Brief von SG-Jugendtrainer Gerhard Löber, der von gestohlenen Fahrrädern und Sporttaschen, aufgebrochenen Garagen und Einbrüchen berichtete. Ob die Schuldigen unbedingt immer aus der LEA sind, blieb offen. Aber die Atmosphäre im Ort habe sich verändert.

Keine Schaffner mehr im Zug

Manche lassen ihre Kinder nicht mehr allein mit dem Rad nach Ellwangen fahren, Frauen werden von ihren Männern vom Turnunterricht abgeholt, Mädchen fühlen sich im Zug belästigt, Schaffner seien auf der Strecke schon lange mehr keine zu sehen gewesen. Die Mädchen seien lieber nach Crailsheim weiter gefahren, als zusammen mit den Flüchtlingen in Ellwangen auszusteigen, hieß es. Einige erleben Flüchtlinge als aufdringlich und bedrohlich, wenn sie in deren Garten Äpfel pflücken oder gar an Rollläden rütteln, während die 14-jährige Tochter allein zu Hause ist.

Es geht nicht gegen Flüchtlinge, sondern gegen die LEA

Andere wieder schildern positive Erlebnisse mit den Menschen aus fremden Ländern, die sie als offen, freundlich und neugierig beschreiben. Es gibt in Schrezheim auch Frauen, die keine Angst haben, trotzdem allein Fahrrad fahren und auch im Dunkeln zu Fuß gehen, wehrt sich Bernadette Kohler gegen Pauschalisierungen.

Ärger über Missstände

Wieder andere sind für die LEA, ärgern sich aber über Missstände, wie Hubert Kucher, Vorsitzender des Bauernverbands. Dass die Flüchtlinge sich durch seine Wiese einen breiten Weg gebahnt haben und niemand etwas dagegen unternimmt, ärgert ihn. Man müsse die Ängste ernst nehmen, dürfe sich aber nicht davon leiten lassen. Er wolle nicht Mitglied einer Partei sein, die Menschen, die Schutz brauchten, diesen verweigert.

Deutlich wurde in vielen Wortmeldungen auch, dass es nicht gegen Flüchtlinge geht, sondern gegen die LEA. Wird die LEA geschlossen, muss Ellwangen wie alle Kommunen in Deutschland Flüchtlinge aufnehmen. Das wären so 300 bis 400, rechnete Thomas Deines, im Regierungspräsidium zuständig für die Flüchtlingsarbeit, aus. Doch diese Flüchtlinge verteilten sich dann auf die ganze Stadt und sie blieben länger, wandte Bernd Klein ein. Dann könne man sie auch besser integrieren. Eine Verlängerung der LEA dürfe nicht zur Debatte stehen.

Kurzer Aufenthalt verhindert Ingegration

Der kurze Aufenthalt in der LEA, derzeit laut Deines vier Monate, mache eine Integration unmöglich, sagte Ina Paulik von der SG Schrezheim. Sie schilderte den Fall von zwei Flüchtlingen, für die der Verein die Spielfreigabe beantragt und Fußballschule gekauft hatte. Dann kamen sie woandershin. Pauliks Fazit: Nie wieder, das könne sich ein kleiner Verein wie ihrer nicht leisten. Sie sehe die LEA skeptisch. Andere waren klar dagegen wie Josef Kucher oder Harry Burger.

Nach drei Jahren LEA ist die Stimmung bei manchen auf dem Tiefpunkt. Ortsvorsteher Albert Schiele führt das auf die Zusammensetzung zurück. Während 2015 in der LEA hauptsächlich Flüchtlinge aus Kriegsgebieten untergebracht waren, seien es heute solche, deren Asylantrag wenig Aussicht habe, die außerhalb campierten, um sich vor Abschiebungen zu verstecken: „Die sind nicht dankbar für die Rettung, sondern haben nichts zu verlieren.“ Dazu stehe eine vierstellige Zahl an Betten bereit (zu den normalen Unterkünften gibt es noch Notbetten in einer separaten Halle), was Schiele skeptisch machte, ob es bei einer Belegung von 700 bleiben werde.

Diese Zahl hatte Thomas Deines als Regelbelegung vorgegeben, sollte der Vertrag mit der LEA verlängert werden. Winfried Mack, CDU-Landtagsabgeordneter, räumte aber auch ein, dass man bei Zuständen wie 2015 mit Zehntausenden von Flüchtlingen auch nicht erwarten könne, dass der Staat eine solche Immobilie leer stehen lasse.

Rettenmaier: Land hält sich and Ratsbeschluss

Apropos Staat: Würde sich das Land denn überhaupt daran halten, wenn der Gemeinderat den Vertrag mit der LEA nicht verlängert? Moderator Gerhard Rettenmaier verwies auf die Zusage von Innenminister Thomas Strobl, sich an den Beschluss zu halten. Auch Winfried Mack und Rolf Merz, Vorsitzender der CDU-Gemeinderatsfraktion, waren davon überzeugt. Blieb noch die Frage, was die ganze Veranstaltung denn bringe. Merz sagte, er habe eine Liste mit den Argumente Pro und Contra geführt. Man werde das Thema in der Fraktion intensiv diskutieren. Bei der Abstimmung werde dann jeder nach seinem Gewissen entscheiden.

Warum keine Umfrage unter den Bürgern

Ob man denn nicht auch die Bürger fragen könne, wollte Karin Schenk wissen. Eine Befragung sei als demokratisches Element nicht vorgesehen, erwiderte Mack. Es gebe aber die urdemokratische Möglichkeit, einen Gemeinderatsbeschluss durch ein Bürgerbegehren nachträglich zu kippen, wenn eine genügend große Zahl von Unterschriften gesammelt wird.

Zuvor hatten Thomas Deines vom Regierungspräsidium, Rolf Merz sowie die CDU-Abgeordneten Winfried Mack (Landtag) und Roderich Kiesewetter (Bundestag) kurze Eingangsstatements abgegeben. Deines stellte das Ziel des Landes vor, ein flexibles System der Flüchtlingsunterbringung aufzubauen, bei dem Ellwangen mit 700 Plätzen in der Regelbelegung und 500 am zweiten Standort Giengen (derzeit leer) eine Rolle spiele. Das Einvernehmen der Stadt sei aber eine zwingende Voraussetzung dafür.

Rolf Merz trat dem Gerücht entgegen, der Zuschlag für die Landesgartenschau sie mit der Verlängerung des LEA-Vertrags verknüpft: „Wir sind nicht verpflichtet, einer Vertragsverlängerung zuzustimmen.“ Der Vertrag laufe automatisch 2020 aus. Über eine Verlängerung werde gerade mit dem Land verhandelt. Wenn dessen Angebot vorliege, werde man im Gemeinderat diskutieren und entscheiden.

Anerkennung von Flüchtlingen je Bundesland in Prozent

Winfried Mack sagte, die Stadt, die wegen der LEA auf Entwicklungschancen in der Kaserne verzichte, könne dafür einen Ausgleich verlangen, zum Beispiel eine Hochschuleinrichtung oder Infrastrukturmaßnahmen wie den Ausbau der L1060 und er B290.

Roderich Kiesewetter erzählte, dass er viel in Ländern sei, aus denen die Flüchtligne kommen. Das seien Eltern, die für ihre Kinder etwas tun wollten, deren Heimat zerbombt sei. Eine große Gruppe, etwa 65 Prozent, seien aber Wirtschaftsmigranten, für die man Bleibemöglichkeiten, zum Beispiel durch den Spurwechsel schaffen sollte, vorausgesetzt sie können gut deutsch und haben eine Arbeit.

