Zustrom aus der Ukraine: LEA in Ellwangen erhöht Kapazitäten

Die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen ist kurzzeitig überbelegt gewesen. Das vermeldet der SWR. Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigte dies am Mittwoch auf Nachfrage. Demnach sei durch den Zustrom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine die Kapazitätsgrenze von 700 Menschen überschritten worden. Rund 860 Flüchtlinge sollen sich derzeit in der Ellwanger LEA aufhalten, der überwiegende Teil stammt aus der Ukraine.

„Die Aufnahme aller Menschen ist für uns selbstverständlich, niemand wird abgewiesen“, heißt es vom Regierungspräsidium Stuttgart (RP) am Mittwoch. Die Kapazitäten seien mittlerweile ausgebaut, rund 300 zusätzliche Plätze stünden nun zur Verfügung.

Wie es in dem SWR-Bericht heißt, mussten zuvor sogar mehr als 1000 Flüchtlinge auf dem LEA-Gelände untergebracht werden. Dazu wurden offenbar bisherige Gemeinschaftsräume in einer Sport- und einer Mehrzweckhalle umfunktioniert. Sehr gut soll die Weiterverlegung in die Kommunen und in Privatunterkünfte laufen.

Entlastung würden laut Regierungspräsidium zudem Notunterkünfte wie die auf der Messe in Stuttgart bringen. „Weitere Standorte, auch mit längerer zeitlicher Perspektive, sind in Abstimmung.“

Viele Ukraine-Flüchtlinge würden direkt von Helfern abgeholt und in ihr neues Zuhause begleitet, so der SWR. Der Ausgleich der Zugangszahlen wiederum, so das RP, erfolge in enger Abstimmung mit den anderen LEA-Standorten sowie durch die Verlegung in Stadt- und Landkreise.