LEA-Gutachten am 7. Februar im Rat

Welche Stadträte sind in Sachen LEA befangen? Die Freien Bürger wollen das mit einem Gutachten klären lassen. Darüber wird in der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 7. Februar, abgestimmt, sagt Pressesprecher Anselm Grupp auf Rückfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Bisher war geplant, die Verlängerung des LEA-Vertrags in der Sitzung am 14. Februar zur Entscheidung zu stellen. Sollte der Gemeinderat eine Woche vorher beschließen, einen Gutachter zu beauftragen, würde diese Entscheidung wohl vertagt. Denn binnen einer Woche ließe sich wohl weder ein Gutachter finden, noch ein Gutachten erstellen. Allerdings wäre ein Gutachten für den Gemeinderat rechtlich nicht bindend, sagt Grupp. Er geht davon aus, dass wenn eine Mehrheit ein Gutachten bestellt, sie dem auch folgen werde.

Wird die Entscheidung verschoben, rückt sie zwangsläufig immer näher an den Termin für die Kommunalwahl. Rechtlich ist das kein Probelm, sagt Grupp. Die Gemeindeordnung regelt nur, dass der alte Gemeinderat in der Zeit nach der Wahl, so lange er noch im Amt ist, keine wichtigen Entscheidungen mehr treffen soll, sondern diese dem neuen Gemeinderat überlassen soll.

Denkbar wäre natürlich auch, die Entscheidung gleich bis nach der Wahl zu verschieben. Grupp hält davon nichts: „Es ist sicher die Erwartung der Wähler, dass der derzeitige Rat entscheidet.“