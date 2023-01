Laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Ab sofort können sich Grundschulen für eine kostenlose Teilnahme an dem „SpoSpiTo-Bewegungs-Pass“ bewerben. Gefördert von der Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg geht die Aktion für mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg mit über 74.000 teilnehmenden Kindern bundesweit in die vierte Runde. Die Abkürzung „SpoSpiTo“ steht dabei für Sporteln-Spielen-Toben.

Die Herausforderung: Innerhalb von sechs Wochen mindestens 20-mal ohne Elterntaxi in die Schule zu kommen. Ob mit dem Rad, dem Tretroller oder zu Fuß – Hauptsache das Auto bleibt in der Garage, wie es in einer Pressemitteilung zur Aktion heißt. Kinder, die diese Aufgabe meistern, erhalten als Anerkennung für Bewegung und Klimaschutz eine „SpoSpiTo-Urkunde“.

„Der eigentliche Lohn ist eine tägliche Bewegungs-Einheit noch vor Unterrichtsbeginn – und der Stolz, den Weg zur Schule selbst zurückgelegt zu haben“, schreiben die Organisatoren weiter. „Vielleicht spart das morgens sogar Zeit. Denn der Stau und das Verkehrschaos vor der Schule entfallen prompt. Für die Eltern endet stattdessen der morgendliche Stress an der eigenen Haustür. Wer will, darf seinen Sprössling aber natürlich zur Schule begleiten.“ Unter allen erfolgreich teilnehmenden Kindern werden zudem Preise wie Scooter und Rucksäcke verlost.

Mit dem „SpoSpiTo-Bewegungs-Pass“ sollen Kinder zum einen zur Bewegung an der frischen Luft animiert werden, sodass der bewegte Einstieg in den Tag der Kinder gelingt und sie wacher, ausgeglichener und konzentrierter durch ihren Alltag gehen. Zum anderen werden ihre Abwehrkräfte gestärkt, sie lernen frühzeitig mit den Herausforderungen des Straßenverkehrs umzugehen und gewinnen Sicherheit. Die Umwelt wird geschont und mit dieser Aktion wird etwas für den Klimaschutz unternommen.