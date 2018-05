Ein 52-jähriger Lastwagenfahrer ist am Dienstagnachmittag an einer Ampel auf ein Auto aufgefahren. Im Einmündungsbereich der Haller Straße und der Rotenbacher Straße musste ein ebenfalls 52-Jähriger vor dem Lastwagen an der Ampel halten. Verletzt wurde niemand, der Schaden des Unfalls beträgt rund 10 000 Euro.