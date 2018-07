Lastwagen bleibt an Tunneldecke hängen und steckt fest

Ein Lastwagenfahrer hat nicht bemerkt, dass seine Ladung zu hoch. Er beschädigte am Samstagvormittag einen Kabelschacht an der Tunneldecke in der Neunheimer Straße in Ellwangen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der 39-jährige Fahrer nicht, dass er bereits am Eingang gegen die Warnbake stieß.

Der Bagger, der auf seinem Tieflader stand, war höher als 4,50 Meter. Nachdem er mit dem Schacht kollidierte, steckte er fest. Um wieder herauszukommen, musste der Bagger abgeladen werden. Rund 30 Minuten wurde der Tunnel gesperrt. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht rund 3000 Euro.