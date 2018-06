Laster beschädigt Unterführung und fährt weiter

Ein Lasterfahrer hat eine Bahnunterführung beschädigt und ist dann einfach weitergefahren.

Am Freitag fuhr der 47 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges die Rosenberger Straße in Richtung Mühlstraße. An der Einmündung in die Mühlstraße ignorierte er erst die rote Baustellenampel und missachtete dann die Höhenbeschränkung der Eisenbahnbrücke. Er schrammte mit seiner Zugmaschine und dem Sattelauflieger die Warnschilder und die Stahlträger der Eisenbahnunterführung. Anschließend fuhr er ohne anzuhalten weiter, wurde dann jedoch von aufmerksamen Verkehrsteilnehmern in Matzenbach gestoppt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro.