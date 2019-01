Lasagnepferde, Stutenprämierung und großer Umzug: Das war der Kalte Markt-Montag

Mit der Pferdeprämierung auf dem Schießwasen, dem Umzug und der Preisverleihung hat der Kalte Markt begonnen.

Stuten und Gespanne und ihre Besitzer zeigten sich in den Bewertungsringen von ihrer besten Seite.

Daumen hoch: Die Kinder der Kita Neunheim finden den Kalten Markt klasse. Wegen der Pferde. Und der Ponys. Und der Süßigkeiten. Immerhin in dieser Reihenfolge. Jetzt stehen sie bei den Ponys und schauen zu, wie die kleinen struppigen Shettys im Bewertungsring in Schritt und Trab einen guten Eindruck auf die Jury machen wollen. Sie sind nicht die einzigen interessierten Beobachter: Auch eine Gruppe Ponys schaut zu.

So erfahren sie, dass die eleganten Altwürttemberger nebenan vom Aussterben bedroht sind. Nur dank engagierter Züchter und des Haupt- und Landgestüts Marbach werden es wieder einige mehr. Die beiden Halbschwestern überzeugen mit weiblichem Charm und Antrittsstärke. Zweimal erster Preis, was will man mehr.

So wichtig wie das, was in den Bewertungsringen passiert, ist das, was in der zweiten Reihe verhandelt wird. Da stehen die Grüppchen zusammen, erzählen sich die Neuigkeiten und wärmen sich am Glühwein, bevor es nachhher zum Kuttelessenin die Wirtschaften oder die Messehallen geht. Die kleinen Kalte-Markt-Fans von den Kindergärten und Schulen zieht’s da eher zu den gebrannten Mandeln und Waffeln. Beim traditionellen Frühschoppen zum Auftakt des Kalten Marktes ist eine Ära zu Ende gegangen. Denn zum letzten Mal hat Oberbürgermeister Karl Hilsenbek bei dieser Gelegenheit die obligatorischen Pferdewitze erzählt.

Zu den Kutteln serviert der OB seine Pferdewitze

„Das sind heute die allerletzten Pferdewitze, die ich aus der Schublade hole“, sagte Hilsenbek und zog ein kleines Resümee seiner Auftritte als Witzeerzähler beim Kalten Markt: „Es war immer klasse, wie begeistert Sie waren und wie Sie gelacht haben. Wenn Sie heute auch so mitgehen, dann wäre das für mich ein goldener Abschluss.“

Natürlich war das Publikum gespannt. Neben der regionalen Prominenz hatten sich die Oberhäupter der Partnerstädte, Sophie Delong (Langres) und Cesare Mai (Abbiategrasso), eingefunden. Beim ersten Witz wandte sich Hilsenbek an den Bürgermeister der italienischen Partnerstadt: Als Italiener fahre Cesare Mai natürlich ein italienisches Auto, so der OB, „den Wagen hört man sogar rosten.“ Also habe sich der Bürgermeister zur Werkstatt begeben, um seinen Wagen überholen zu lassen. Als er sich abends nach dem Stand der Dinge erkundigte, habe der Werkstattmeister nur gesagt: „Wenn dein Auto ein Pferd wäre, dann müsste man es erschießen.“

Dann legte Hilsenbek nach: „Alle Kinder essen Lasagne. Außer Gerd, der mag kein Pferd.“ Hier dauerte es ein bisschen länger, bis die Pointe durchdrang. Und das war es schon. Bei seiner Abschiedsvorstellung zeigte sich der OB ein wenig knauserig, im Vorjahr hatte er immerhin noch drei Witze zum Besten gegeben. Dann gab Hilsenbek die Bühne für die Hintere Ledergasse frei, die das Kalter-Markt-Lied anstimmte. Zur großen Freude des Publikums brachte die Band zum Abschluss ihren Kracher „Hilsenbek, der Bürgerschreck“ zu Gehör – vermutlich auch zum letzten Mal in diesem Rahmen.

Am Nachmittag folgte dann das Rösserschaulaufen. Weit über 10 000 Besucher dürften das Spektakel in der Innenstadt wieder live verfolgt haben.

Islandpferdeauf Abwegen

Dabei mussten sich die Fans des Kalten Marktes zunächst einmal daran gewöhnen, dass sie nicht mehr von Moderator Josef Uhl vom Pferdezuchtverein Aalen-Ellwangen über Pferde, Gespanne, Reiter, Züchter und Vereine aufgeklärt wurden. Das übernahmen erstmals Andreas Ilg aus Rindelbach und Ulrich Ostermann aus Adelmannsfelden, die in der Marienstraße (Ilg) und in der Spitalstraße (Ostermann) den Umzug präsentierten und ihre Sache ausgesprochen gut erledigten.

So erfuhren die interessierten Pferde- und Reitsportlaien im Publikum unter anderem, dass die größte (vierbeinige) Isländerpopulation außerhalb Islands in Deutschland zu finden ist. Was sich beim Reiterumzug zum Kalten Markt durchaus erahnen lässt. Die Zahl der Islandpferdereiter scheint jedes Jahr zu wachsen. Es sind eben tolle, freundliche Fünfgangpferde – die allerdings auch nicht gefeit sind gegen laut knackende Lautsprecher. Als die Technik in der Marienstraße für einen kurzen Moment versagte, erschraken zunächst die Pferde und Reiter vom Neuler Islandpferdeverein Sleipnir und dann auch die Zuschauer, die sich vor den ausscherenden Pferden in Sicherheit bringen mussten. Es blieb – dank starker Neulermer Reiter, die ihre Tiere schnell wieder in die Spur brachten – allerdings beim Schreck.

Von diesem kurzen Zwischenfall und dem einen oder anderen nervösen Vierbeiner einmal abgesehen war der Reiterumzug aber wieder Genuss pur – zumindest für das Publikum. Herausgeputzte Friesen, kräftige Haflinger, elegante Württemberger Warmblüter oder lustige Mini-Shettys mit weißen Röschen im geflochtenen Pferdehaar sind einfach wunderbar anzusehen.

Trachtengruppe und Goißlschnalzer

Ein Blickfang waren natürlich auch die Gespanne und Wagen – vor allem von den Kaltblutfreunden aus Dettenroden, die wieder mit einem Brauereigespann und einem Wagen mit einem liebevoll arrangierten, landwirtschaftlichen Modellaufbau am Umzug teilnahmen.

Für weitere folkloristische Farbtupfer zwischen Reitern, Pferden und Wagen sorgten die Musikkapellen, die Ellwanger Trachtengruppe und Schnoidamr Goißlschnalzer sowie die Bürgerwehren aus Ellwangen und dem Umland. Den Schlusspunkt unter die beeindruckende 40-minütige Parade setzten die Präsentation der Siegerstuten und Andreas Ilg, der seine gelungene Premiere als Moderator mit den kurzen, aber zutreffenden Worten schloss: „Au revoir, Addio, Auf Widersehen und Ade.. ’s war schee“. Stimmt!

Erstmals ist beim Kalten Markt die Pferdeprämierung vor der Ellwanger Musikschule erfolgt. Damit hat der Umzug einen stimmigen Abschluss gefunden, denn die Treppe der Musikschule bot eine würdige Bühne für die Auszeichnungen.

Der Umgang mit Pferden macht Spaß

Die Vorsitzende des Preisgerichts, Oberstallmeisterin Astrid von Velsen-Zerweck, dankte den Pferdezüchterinnen und -züchtern sowie den Gespannfahrern, die „mitten im Winter, zum Teil mit tragenden Stuten, den Weg hierher gemacht haben.“ Die Pferdehalter täten dies nicht ganz selbstlos, meinte die Leiterin des Haupt- und Landesgestüts Marbach. Denn erstens mache der Umgang mit Pferden Spaß, und zweitens sei es für die Pferdeleute notwendig, sich zu präsentieren. Denn das Verständnis für Pferde sei in einer Gesellschaft, die sich immer weiter von der Natur und der Landwirtschaft entferne, nicht mehr selbstverständlich.

Cajana, die Siegerstute bei den Warmblutpferden, die der Jagstzeller Gemeinschaft Egetenmeier/Rettenmeier gehört, lobte die Vorsitzende des Preisgerichts als „überragende Sportstute“, die ihre Leistungsfähigkeit bereits unter Beweis gestellt habe. Vor zwei Jahren hatte Cajana den Detlev-von-Welck-Preis gewonnen.

Die Leiterin des Landesgestüts Marbach im Gespräch. Sie erklärt, welchen Stellenwert eine Prämierung beim Kalten Markt für Züchter hat.

Die Siegerin bei den Kaltblutpferden, Paula von Bernd Stelzer aus Abtsgmünd, sei eine „ganz hervorragende Siegerstute“ mit einer Top-Leistungsprüfung. Das sei ganz wichtig, da die Tiere unter dem Sattel oder vor dem Wagen Leistung bringen müssten.

Bei den Kleinpferden wurde Nadja von Robert Meier aus Schrozberg zur Siegerstute gekürt. Besonders freute sich Astrid von Velsen-Zerweck über die 19 Shetlandponys, die sich beim Kalten Markt präsentiert hatten. Der Detlev-Freiherr-von-Welck-Preis ging an die Warmblut-Jungstute „Something Special“ von Thomas Königer aus Ellwangen. Ganz leichte Kritik gab es bei den Gespannen, bei denen der Essinger Daniel Leutelt mit seinen Kaltblütern den Sieg einfuhr. Von Velsen-Zerweck monierte, dass bei zwei teilnehmenden Gespannen die Anspannung nicht ganz korrekt gewesen sei.

Auch dieses Jahr treten in Ellwangen wieder die besten Stuten und Gespanne im Kampf um die Auszeichnungen gegeneinander an.