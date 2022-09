Larissa Hamann und Tim Abramowski verstärken die Aalener Nachrichten/Ipf-und Jagst-Zeitung

Seit dem 1. September gibt es zwei neue Gesichter bei der Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten. Beide sind allerdings auf der Ostalb keine Unbekannten. Verstärkt wird die Ellwanger Redaktion durch Larissa Hamann und Sebastian van Eeck darf sich über seinen neuen Kollegen im Sport, Tim Abramowski, freuen.

Hamann kennt Schwäbisch Media nur zu gut

Larissa Hamann ist 27 Jahre jung und wurde „intern“ verpflichtet. Im Zuge ihres Volontariats ist sie 2020 auf der Ostalb gestartet – und dort hatte es ihr stets sehr gut gefallen. In Niedersachsen geboren, lebt sie aber mit ihrer Familie bereits seit 18 Jahren im „Schwabenländle“. Weitere Stationen während ihres Volontariats waren das hauseigene RegioTV, die Lokalredaktion in Sigmaringen, wo Hamann damals zur Schule ging und zuletzt machte sie Station in der Mantelredaktion in Ravensburg.

Bevor sie bei Schwäbisch Media anheuerte, studierte sie in Konstanz am Bodensee Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaft. „Ich bin unheimlich froh, dass Larissa nun bei uns ist. Sie ist neugierig und geht ihren Job mit unglaublich viel Leidenschaft nach, das gefällt mir sehr gut“, freut sich Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt.

„Damit schließt sich auch ihr persönlicher Kreis. Bei uns ist sie gestartet, bei uns wird sie ihr Volontariat beenden und dann ab April als Redakteurin im Einsatz sein“, so Lämmerhirt weiter.

Im crossmedialen Bereich stark

Unter anderem im crossmedialen Bereich erhofft er sich einiges von Hamann, die ihre Stärken im Digitalen künftig nun vorwiegend in Ellwangen und im Virngrund ausspielen soll. Zu Hamanns Hobbys zählt das Malen, aber auch der Langestreckenlauf, Skifahren und Schwimmen. „Vielleicht hilft sie ja auch mal im Sport aus“, sagt Lämmerhirt lachend.

Jeden Tag etwas Neues entdecken

„Ich finde es spannend, Überregionales auf die Menschen in der Region herunterzubrechen und zu ergründen, was beispielsweise politische oder wirtschaftliche Entscheidungen für den Menschen vor Ort konkret bedeuten“, gibt Hamann die Gründe an, warum sie den Lokaljournalismus so schätzt. „Man lernt in diesem Beruf jeden Tag neue Dinge. Es ist ein tolles Gefühl, wenn sich Menschen öffnen, sich einem anvertrauen und ihr Vertrauen schenken. Im Kleinen kann man das Größte bewirken“, so Hamann weiter.

Abramowski ist die Neuverpflichtung im Sport

Nicht minder freut sich Lämmerhirt über seinen weiteren „Neuzugang“, um im Sportjargon zu bleiben. Tim Abramowski kennt er schon einige Jahre von den Sportplätzen der Ostalb und als sich die Stelle auftat, war es klar, dass er ihn kontaktieren würde. „Tim ist mit dem Lokalsport auf der Ostalb unglaublich verbunden und ich hab ihm die Freude und den Spaß stets regelmäßig ansehen können. Er kommt gut an bei den Vereinsvertretern und ich freue mich, dass er mit seinem Enthusiasmus nun für unser Haus arbeitet“, sagt Lämmerhirt.

Schon seit der Kindheit mit dem Sport verbunden

Der Sport spielte bei Abramowski schon seit der Kindheit eine wichtige Rolle. Bereits mit fünf Jahren hat er Spiele seines Lieblingsvereins Borussia Mönchengladbach im Stadion besucht. Selbst aktiv war er bei der DJK Wasseralfingen, als Torwart, dazu spielte er Tennis beim TSV Wasseralfingen. „Heutzutage kommt der Sport aber etwas zu knapp – stattdessen mache ich ausgiebige Spaziergänge mit meiner Hündin Mara. Die zweite große Leidenschaft neben dem Sport, das dürfte mittlerweile bekannt sein, ist das Wetter“, gibt Abramowski schmunzelnd zu Protokoll.

Faszination Ostalb-Sport

„Der Sport auf der Ostalb liegt mir sehr am Herzen. Neben dem Fußball ist uns in der Sportredaktion aber auch wichtig, dass die anderen Sportarten nicht zu kurz kommen. In jedem Sportler und jeder Sportlerin steckt doch im Grunde eine Geschichte“, so Abramowski, der sich freut, nach seinem Volontariat nun als Sportredakteur auf der Ostalb durchzustarten. „Das war eigentlich immer mein Ziel: Sportredakteur auf der Ostalb. Ich freue mich sehr auf eine tolle Zeit und die vielen spannenden Geschichten, die auf uns warten“, so Abramowski weiter.