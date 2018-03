Langjährige ehrenamtliche Mitglieder werden geehrt

Die Verantwortlichen der Rheuma-Liga Ellwangen haben im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung zahlreiche ehrenamtliche Gruppensprecher geehrt. Bei der Versammlung wurde darauf hingewiesen, dass die Rheuma-Liga nur mit Hilfe dieser ehrenamtlichen Kräfte 57 Funktionstrainingsgruppen mit rund 1100 Mitglieder in verschiedenen Hallen und Bäder betreuen könne. Weiter wurde informiert, dass die Ellwanger Rheuma-Liga seit Januar 2018 eine eigenständige Arbeitsgemeinschaft sei. Durch diese Umstrukturierung habe es auch einige Personalwechsel gegeben. Unter anderem habe Anna Pfitzer ihr Amt als Koordinatorin an Christina Golz abgegeben. Vorsitzende Edeltraud Kühn bedankte sich bei dem zwölfköpfigen Sprecherrat-Team und den 57 Gruppensprecher für die geleistete Arbeit in der Rheuma-Liga in Ellwangen. Geehrt wurden für 10 Jahre Gruppensprecher/innen; Franz Higler, Elisabeth Kelm, Magdalena Kloda und Svjetlana Miskovic. Für 15 Jahre: Maria Sachs und Doris Mende. Für: 20 Jahre: Erika Vaas. Und für 25 Jahre: Maria Klotzbücher. Nach den Sommerferien wird die Rheuma-Liga im Ellwanger Hallenbad (Therapiebecken) auch Montagnachmittag und Dienstagvormittag Wassergymnastik anbieten. Neue Interessierte können sich bei Christina Golz, Telefon 07965 / 801673 oder Edeltraud Kühn, Telefon 07961 / 9246589 erkundigen. Bitte Anrufbeantworter benutzen, Rückruf erfolgt.