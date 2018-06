Lange Gesichter auf dem Marktplatz

Es war am Sonntagabend beim Ellwanger Public Viewing alles perfekt gerichtet. Der Marktplatz war genagelt voll, die Stimmung gut, aber friedlich und auch das Wetter spielte mit. Im Prinzip passte alles. Bis auf das Spiel der deutschen Nationalmannschaft, die sich erst in der zweiten Hälfte gegen die drohende 0:1-Niederlage gegen Mexiko stemmte. Das allerdings auch vergeblich. Und so gab es am Ende keine fröhliche Party, kein Fahnenschwenken, keine Autokorsos –nur jede Menge lange Gesichter. Am kommenden Samstag, 23 Juni, geht es für Jogis Jungs bereits um alles. Dann ist auf dem Marktplatz wieder kollektives Nägelkauen angesagt.