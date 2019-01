Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Artenvielfalt, Tierwohl und Preisdruck

Um die Zukunft der Landwirtschaft zwischen Artenvielfalt, Tierwohl und Preisdruck ist es am Montagabend beim gut besuchten Kalter-Markt-Vortrag der Grünen in der Kapelle der Comboni-Missionare in Ellwangen gegangen. Landtagsabgeordneter Martin Hahn aus dem Bodenseekreis sprach sich dabei unter anderem für eine Fleischkennzeichnung aus.

Ortsverbandsvorsitzende Claudia Wagner konnte zu dieser zweistündigen Traditionsveranstaltung neben Bürgermeister Volker Grab gleich drei Abgeordnete begrüßen: Neben dem Hauptredner, Landtagsabgeordneter Martin Hahn, als agrarpolitischem Sprecher der grünen Landtagsfraktion, waren dies sein Kollege im Landtag, Martin Grath, und Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp.

„Dreiklang aus Regionalisieren, Qualifizieren und Digitalisieren“

„Ich war in meiner Jugend sehr strammer konventioneller Landwirt, ein junger Rinderzüchter“, bekannte Martin Hahn zu Beginn seines Vortrags. Dann habe er sich für die biologisch-dynamische Landwirtschaft entschieden. Der Landwirtschaftsmeister, der aus der Nähe von Überlingen kommt, betrieb über viele Jahre, bis 2012, einen 140 Hektar großen Biobauernhof in Walpertsweiler, mit 40 Hektar Gemüsebau. Seit 2011 sitzt er im Landtag. Dort ist er Vorsitzender des Ausschusses für ländlichen Raum und Verbraucherschutz. In seiner Rede setzte sich Hahn für den „Dreiklang aus Regionalisieren, Qualifizieren und Digitalisieren“ ein: „Das sind die Schlüssel, die helfen, die Türen aufzumachen.“

Beim Punkt Regionalisieren sprach Hahn von einer Form von regionaler Identität und Heimat und warb deshalb für Produkte der heimischen Landwirtschaft. Verantwortung heiße angesichts von Energieverbrauch und Klimawandel aber auch „global denken“. Die Bevölkerung müsse ihre Lebensgewohnheiten verändern, man müsse Ernährungssicherheit und Ökologie zusammenbringen. „Wir brauchen Produkte, die nachgefragt werden“, sprach sich Hahn beim Punkt Qualifizierung von Lebensmitteln für Biodiversität, aber auch für ökologische und soziale Nachhaltigkeit aus. Wertschöpfung sollte über Qualifizierung geschehen.

Beim Digitalisieren sprach der Biobauer über den Verkauf per Internet. Landwirtschaftliche Portale seien für die Landwirte eine wichtige Chance. „Diese Chance müssen wir nutzen“, sagte er. Die Eierkennzeichnung war laut Hahn ein Riesenerfolg. Die Fleischkennzeichnung indes stehe noch aus und scheitere an der Bundesregierung. „Ich will so viel wie möglich Biobauern, die ordentlich verdienen“, sagte Hahn. In eigener Sache berichtete er, wie schwierig das Genehmigungsverfahren für die Errichtung eines ökologischen Forellenteichs sei. Unter Beifall sagte er: „Die emotionale Situation für landwirtschaftliche Betriebe ist verheerend.“

LebhafteDebatte

Der Kreisvorsitzende und Fraktionsvorsitzender der Grünen im Ellwanger Gemeinderat, Stadtrat Berthold Weiß, moderierte die lebhafte Diskussion. Dabei wurden für Landwirte brennende Themen wie Ferkelkastration, Hühnerhaltung, Hähnchenmast, Megakuhställe, Düngeverordnung, Subventionierung, Flächenverbrauch, Blühstreifen, Bauernsterben, Forstreform, Holzvermarktung und das Problem Wolf angesprochen. Berthold Weiß freute sich, dass die Ostalb frei von Gentechnik bleibt. Hähnchenmäster Josef Wohlfrom aus Pfahlheim kritisierte, dass der Preisunterschied zwischen konventioneller und biologischer Ware zu hoch sei. „Wir bringen die Produkte nicht an den Mann, da muss die Politik uns helfen“, forderte der Landwirt. Und auch Landtagsabgeordneter Martin Grath meinte, man brauche Vermarktungswege und Sicherheit. Man müsse die Bilanz jedes Lebensmittels anschauen, sagte Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp. Der Vorsitzende des Naturschutzbundes Ellwangen, Hariolf Löffelad, thematisierte den Artenrückgang und das Artensterben und kritisierte: „Es wird zu viel produziert.“