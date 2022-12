Landschaftsarchitekt Nils Degen verstärkt Ellwanger LGS-Team

Wie schon bei der Gründung der Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH geplant, erfolgt zum Jahreswechsel ein Tausch in der Geschäftsführung: Tobias de Haёn wird von Nils Degen als Geschäftsführer von Seiten der bwgrün.de, Förderungsgesellschaft für die Baden-Württembergischen Landesgartenschauen, abgelöst. Darüber informiert die Gesellschaft in einer Pressemitteilung.

Landschaftsarchitekt Degen war seit 2019 Geschäftsführer der Landesgartenschau Neuenburg, die 2022 erfolgreich abgehalten wurde. Er wird in Ellwangen die bisherige Teilzeitposition in eine 100-Prozent-Stelle aufwerten und das Team verstärken. Der Aufsichtsrat hat den Wechsel in jüngster Sitzung beschlossen, der Gemeinderat hat am Donnerstag zugestimmt.

Derweil laufen im Bereich der Jagstauen die Bauarbeiten zur Geländeumgestaltung an. Dafür wird die Firma Zehe Bau aus Burkardroth erste Erdbewegungen sowie Pflanz- und Wegebauarbeiten im nördlichen Anschluss ans Industriegebiet Mühlgraben ausführen.

Das Gelände ist Teil des künftigen Auenparks und wird auf 340 Metern Länge von vier bis 46 Meter Breite zulaufend mit sanfter Hügelmodellierung gestaltet und bepflanzt. Der bestehende Gehölzbestand im Osten des Grundstücks bleibt erhalten. „Wir freuen uns, dass die Geländeumgestaltung in unserem Verantwortungsbereich jetzt losgeht“, sagt Geschäftsführer Stefan Powolny. Erste eingehende Angebote zu laufenden Ausschreibungen lieferten bisher Ergebnisse im Bereich der Kostenplanung. Zahlreiche Firmen hätten sich beteiligt, zeigte sich Powolny erfreut von der Marktreaktion. Ab Januar werden Baumfällarbeiten anlaufen. Insgesamt werden bis 2026 1000 neue Bäume gepflanzt werden. Bereits im Frühjahr 2023 sollen erste Arbeiten im Bereich der Jagstufer den offiziellen Startschuss zum Bau der Daueranlagen für die Landesgartenschau 2026 markieren.