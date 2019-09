Landrat Pavel und OB Dambacher planen regelmäßigen Austausch

Zu einem ersten Austausch haben sich der neue Ellwanger Oberbürgermeister Michael Dambacher und Landrat Klaus Pavel getroffen. Beide haben regelmäßgen Treffen vereinbart, um sich über wichtige kreis- und kommunalpolitische Themen auf dem Laufenden zu halten.

Landrat Klaus Pavel hob bei dem Treffen die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit in der „kommunalen Familie“ hervor. Ob bei Gesundheit, Bildung, Tourismus oder der Wirtschaftsförderung, die Verbindungen zwischen der Großen Kreisstadt und dem Landkreis seien vielfältig. „Die guten Beziehungen wollen wir weiter pflegen und wichtige Projekte für Stadt und Kreis gemeinsam voranbringen“, waren sich der Kreischef und der Oberbürgermeister einig.

Beide wollen in Zukunft „eng und vertrauensvoll“ zusammenarbeiten, erklärten Pavel und Dambacher. Darüber hinaus sprachen sie über konkrete Themen wie die Bedeutung der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik bei der Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung im Ostalbkreis, die Etablierung einer Gesundheitsakademie am Standort Ellwangen, den Stand der Europäischen Ausbildungs- und Transferakademie (Eata), die Rolle des Tourismus, die Chancen der Landesgartenschau 2026 in Ellwangen und die Möglichkeiten der Wirtschafts- und Strukturförderung zu erörtern.

Der Kreischef und der Ellwanger Rathauschef vereinbarten einen regelmäßigen Austausch zu den angesprochenen Themen. Im Wahlkampf hatte Dambacher moniert, dass es bis dahin keinen regelmäßigen „Jour fixe“ zwischen dem damaligen Ellwanger OB Karl Hilsenbek und Pavel gegeben habe, während dies zwischen dem Landrat und den Oberbürgermeistern von Aalen und Schwäbisch Gmünd üblich sei.