Landrat Joachim Bläse zur Flüchtlingswelle: „Ich gebe uns noch etwa fünf Wochen“

Vielleicht müsste das Wort Krise alleine als Wort des Jahres 2022 herhalten, wenngleich es kein außergewöhnliches ist. Aber von der Corona- in die Energiekrise, um nur zwei Beispiele zu nennen, weist Landrat Joachim Bläse bereits darauf hin, dass es bei den Flüchtlingen ebenfalls noch zu einer Krise kommen könnte. Das liege schlichtweg an den Kapazitäten im Ostalbkreis, die allmählich zur Neige gehen.

Enger Austausch von Kreis und LEA Ellwangen

In engem Austausch ist der Landrat samt Kreis mit der LEA, hier insbesondere mit Leiter Berthold Weiß, der mittlerweile große Erfahrung mit Flüchtlingsströmen hat. „Die Flüchtlingszahlen aus der Ukraine sind bereits wieder massiv angestiegen. Dazu kommen aber auch weitere Flüchtlinge aus anderen Ländern zu uns nach Baden-Württemberg. Die Landeserstaufnahmestellen sind voll“, so der Landrat. Unter anderem rund 2500 Menschen müssten aus den Messehallen raus, da weitere kommen würden. Diese werden dann den einzelnen Landkreisen zugeteilt. Die ersten Quoten zur Zuteilung seien bereits an den Ostalbkreis kommuniziert worden, „und das, obwohl wir bereits im Vorfeld eine Menge freiwillig gemacht haben“, so Bläse. Rund 3300 Geflüchtete seien seit Kriegsbeginn in den Kommunen untergebracht worden (Stand: 9. September).

Rückgriff auf das LEA-Privileg

Der Ostalbkreis unterliegt dem sogenannten LEA-Privileg, was bedeutet, dass Kreise, in denen eine LEA betrieben wird, von der Zuteilung von Flüchtlingen teilweise ausgenommen sind. Ukrainerinnen und Ukrainer allerdings müssen ob des Krieges in dem Land auch von diesen Kreisen aufgenommen werden. 2018 hatte der damalige Landrat Klaus Pavel verkündet, dennoch eine gewisse Zahl an Flüchtlingen aufzunehmen, um die umliegenden Kreise damit zu entlasten.

Es werden nur noch Menschen aus der Ukraine aufgenommen

Der Ostalbkreis nimmt angesichts dessen, dass die Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften ausgeschöpft sind, nur noch ukrainische Geflüchtete auf, die vom Land verpflichtend zugewiesen worden sind. „Zur Aufnahme verpflichtet sind wir zudem etwa auch bei Kontingentflüchtlingen“, sagt Susanne Dietterle, Pressereferentin am Landratsamt. Auf freiwilliger Basis nimmt der Kreis – anders als in den Vorjahren, als vom LEA-Privileg nicht vollständig Gebrauch gemacht werden musste – derzeit keine Flüchtlinge mehr auf.

50 bis 80 Geflüchtete pro Woche

Aktuell könne man davon ausgehen, dass wöchentlich weitere 50 bis 80 Flüchtlinge den Ostalbkreis erreichen würden, sagt Bläse. „Wenn ich das jetzt hochrechne, dann weiß ich, dass unsere Gemeinschaftsunterkünfte voll sind. Und wenn die voll sind, dann müssen wir schauen, dass die Flüchtlinge in den Kommunen untergebracht werden“, bangt der Landrat bereits jetzt. Das werde wiederum dazu führen, dass einzelne Kommunen eine Zuweisung, eine Anordnung, erhalten würden, um weitere Geflüchtete aufzunehmen. „Dann müssen wir denen mitteilen: Nächte Woche kommt der Bus mit Ukrainerinnen und Ukrainern und ihr müsst schauen, wie ihr sie unterbringt“, so Bläse. Das könne schließlich dazu führen, dass einzelne Kommunen auch Sporthallen oder sonstige Gemeinschaftseinrichtungen belegen müssten. „Das hat Deutschland massiv unterschätzt. Es hat zwar jeder gespürt, dass sich etwas bewegt, aber dass es nun in der Dimension kommt, hatte keiner vermutet. Ich gebe uns jetzt noch rund fünf Wochen, dann wird das massiv bei uns aufschlagen, wenn sich nichts an den Zugangszahlen ändert“, blickt der Landrat voraus. Bereits im März hat der Landrat eine Task Force ins Leben gerufen, die sich genau mit diesen Dingen beschäftigt. Die große Solidarität mit direkter kommunaler Unterbringung, dazu noch zusätzliche LEA-Plätze – das alles habe für eine erste Beruhigung gesorgt, so Bläse.

Landrat Joachim Bläse selbst kann keinen Einfluss nehmen

Auch der Landrat habe keinen Einfluss drauf, sagt er selbst: „Die Menschen stimmen mit den Füßen ab und das wiederum tritt einen Mechanismus in Gang, wie es auf die Kreise verteilt werden muss“. In Kürze, davon geht Bläse aus, werde man auch die Notunterkünfte in Unterkochen und Schwäbisch Gmünd verwenden müssen. „Die werden bereits gebrauchsfertig gemacht. Bislang bin ich da immer hart geblieben, um diesen Puffer weiter zu haben“, so Bläse. Mit den Notunterkünften könne man etwa weitere vier bis fünf Wochen überbrücken, dann aber werde es eng.

Erfahrungen aus vorangegangenen Flüchtlingsbewegungen heraus

Aus vergangenen Flüchtlingsbewegungen heraus wisse man, dass es im Herbst meist anzieht, das bestätigt auch Ellwangens LEA-Leiter Berthold Weiß. Das gelte auch aktuell. Weiterhin gelte auch die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis und den Kommunen, wie Weiß hervorebt. „Ich spreche da natürlich nur für unsere Einrichtung, natürlich nicht für das ganze System in Baden-Württemberg. Dazu müsse man auch immer zwischen Land und Kommune differenzieren“, so Weiß, der aber optimistisch anfügt: „Auf das kooperative Miteinander setze ich auch in den kommenden Wochen“. Von etwa 1200 Plätzen seien aktuell (Stand: 9. September) 900 besetzt. Nur 150 davon übrigens mit Geflüchteten aus der Ukraine, berichtet Weiß, rund 450 kämen aus Syrien. Trotz des Optimismus spricht auch Weiß von starken Zuwächsen an Geflüchteten, teilweise sind es bis zu 25 Geflüchtete pro Tag aus der Ukraine.