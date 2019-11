Landpastoral Schönenberg hat neuen Mitarbeiter

Die Landpastoral Schönenberg hat einen neuen Mitarbeiter. Ansgar Baumann wird sich künftig im Team unter der Leitung von Pater Jens Bartsch einbringen, um die Arbeit in den Kirchengemeinden im ländlichen Raum zu unterstützen und weiterzuentwickeln.

Baumann wird auch Ehrenamtliche in Aus- und Weiterbildungen begleiten sowie spirituelle Angebote bieten. Im aktuell erscheinenden Jahresprogramm sind nun auch Veranstaltungen von ihm zu finden. Aktuell unterstützt er unter anderem zwei Seelsorgeeinheiten des Dekanats in der Vorbereitung zur Erstkommunion beziehungsweise zur Firmung.

Ansgar Baumann ist gebürtig aus Rainau-Dalkingen, studierte Theologie in Tübingen und Bologna und im Anschluss Sozialpädagogik in Heidenheim. Berufliche Erfahrungen sammelte er im Kinderheim Graf und in der Seelsorgeeinheit Ellwangen, bevor er sich während des Referendariats mit den Grundlagen für das Unterrichten der katholischen Religion befasste. Neben seiner Tätigkeit bei der Landpastoral ist Ansgar Baumann weiterhin Religionslehrer am Hariolf-Gymnasium und hat die Leitung des Schülerhorts Borromäum inne. „Ich freue mich auf die Begegnung mit Menschen und den Austausch im Glauben an Jesus Christus in der Landpastoral“, sagt Ansgar Baumann.