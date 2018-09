Landpastoral bietet Meditation am Abend

Die Landpastoral Schönenberg lädt ein zur monatlichen Meditation. Die Kursreihe mit fünf Abenden findet jeweils montags von 19.30 bis 20.45 Uhr statt. Termine sind am 17. September, 15. Oktober, 12. November, 10.Dezember und 14. Januar 2019. Das Motto ist „… Zeit für mich und meinen Gott…“: Leibübungen helfen uns anzukommen, Impulse zum stillen Gebet führen zur eigenen Mitte und bereiten zum Sitzen in der Stille, Gebetsgebärden und meditative Musik schließen den Abend ab. Die Leitung haben Michaela Bremer und Ernst Amann-Schindler. Ort ist der Meditationsraum im Gemeindezentrum Auferstehung-Christi-Kirche, Hornbergstraße 49 in 73529 Schwäbisch Gmünd -Bettringen-Lindenfeld. Kosten: 12,50 Euro Kursgebühr. Mitzubringen: warme Socken.

Anmeldung bei Michaela Bremer, Telefon: 07961 / 9249170-12, oder per E-Mail: michaela.bremer@drs.de