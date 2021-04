Landkreis Heidenheim schließt Kindertagesstätten

Das Gesundheitsamt des Kreises Heidenheim schließt Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen. Mit dieser Maßnahme soll das Infektionsgeschehen eingedämmt werden. Das hat das zuständige Landratsamt am Dienstagabend mitgeteilt.

Bereits seit Samstag, 10. April, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner im Landkreis bei einem Wert über 200. Am Dienstag, 13. April, wurde mit einem Wert von 270,4 die 250er Marke deutlich überschritten. Nachdem bereits am Freitag eine Ausgangsbeschränkung und am Wochenende sechs weitere Maßnahmen zu Eindämmung des Coronavirus verfügt wurden, erlässt das Gesundheitsamt am heutigen Dienstag, 13. April, eine weitere Allgemeinverfügung zur Untersagung des Betriebs von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen.

Demnach wird der Regelbetrieb dieser Einrichtungen ab Donnerstag, 15. April, eingestellt. Eine Notbetreuung bleibt aufrechterhalten. Die Vorgehensweise wurde mit den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern abgestimmt. Die Allgemeinverfügung kann auf der Corona-Webseite des Landkreises Heidenheim unter https://www.info-corona-lrahdh.de/startseite nachgelesen werden. „Mir ist durchaus bewusst, dass diese Maßnahme vor allem für die Familien und Kinder sehr belastend ist und weitere Einschränkungen mit sich bringt. Die aktuelle Lage ist jedoch sehr ernst und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, einen weiteren exponentiellen Anstieg der Coronazahlen zu stoppen“, so Landrat Peter Polta.