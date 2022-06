Landjugend lädt zum Wettbewerb im Sensenmähen ein

Ellwangen (ij) - Die Landjugend Ellwangen lädt am Sonntag, 12. Juni, zu ihrem alljährlichen Sensenmähwettbewerb nach Engelhardsweiler ein. Los geht es in diesem Jahr bereits um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Anschließend gibt es ab circa 11 Uhr einen reichhaltigen Mittagstisch sowie kalte Getränke. Nach der Stärkung dürfen die Teilnehmer ihre Sensen auspacken und ihr Können unter Beweis stellen. Zum Ausklang dieser Vorführung können die Besucher sich an einem Kuchenbuffet und einer Tasse Kaffee bedienen. Der Sensenmähwettbewerb findet auf dem Lautenhof in Engelhardsweiler 10 statt.