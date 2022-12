Landeszuschuss: Grundschule Neunheim erhält 458.000 Euro

Die Grundschule in Ellwangen-Neunheim wird insgesamt 458.000 Euro Landeszuschuss für die Erneuerung des bestehenden Schulgebäudes und den Ausbau der Ganztagsbetreuung erhalten. Dies teilt der Landtagsabgeordnete Winfried Mack in einer Pressemitteilung mit.

„Das Land unterstützt die Kommunen als Schulträger dauerhaft nicht nur beim Bau, sondern seit dem Jahr 2020 auch bei der Sanierung von Schulen“, begrüßt Winfried Mack dieses Landesprogramm, denn viele Schulgebäude müssen derzeit auch energetisch saniert und durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung oft auch erweitert werden.

„Ellwangen investiert in Bildung und Betreuung in Neunheim, wo auch ein neues Wohngebiet entsteht. Hier werden Bildung und Betreuung mit einem Kita-Neubau und einem Anbau für die Mensa und die Ganztagsbetreuung zusammen gedacht“, erklärt der Landtagsabgeordnete. So würden die Synergieeffekte bei der Mensa optimal genutzt „und die Nähe von Kita und Grundschule bietet für Familien viele Vorteile und auch der Übergang von der Kita in die Grundschule wird so für die Kinder leichter, wenn sie in ihrer bekannten Umgebung bleiben können“, ist sich Winfried Mack sicher.