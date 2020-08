Landesgartenschau ist „Startschuss für künftige Stadtentwicklung“

Elf Entwürfe sind im Zuge des Realisierungswettbewerbs für die Landesgartenschau 2026 in Ellwangen eingereicht worden. Mit in der Preisjury sitzt der Landschaftsarchitekt Professor Hubert Möhrle aus Neckartailfingen, der seit Jahrzehnten die Landesgartenschauen in Baden-Württemberg begleitet. Für sein Engagement – unter anderem war er neun Jahre lang Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von BW Grün, der Fördergesellschaft für die Landesgartenschauen in Baden-Württemberg – hat er 2017 die Staatsmedaille in Silber verliehen bekommen. Benjamin Leidenberger hat mit ihm gesprochen.

Am 14. September wird in Ellwangen der Architekturwettbewerb für die Schau 2026 entschieden und Sie sind als Preisrichter wieder dabei. Was motiviert Sie an diesen Projekten?

Mein wesentlicher Antrieb über all die Jahre war es, dass ich inzwischen etwa 80 Städte kennenlernen und dabei die Stadtentwicklung immer wieder von außen beobachten und vergleichen durfte. Oft sieht man wahnsinnig tolle Altstädte – wie hier in Ellwangen auch. Und dann kommt die Natur dazu, die Landschaft, ohne die doch alles nichts wäre.

Wie meinen Sie das?

Alles entwickelt sich aus der Landschaft. Alle Siedlungsentwicklungen haben sich entlang von Gewässern abgespielt, schon seit Jahrtausenden, auch weil es damals die einfachsten Transportwege waren. Die steinerne Stadt hat sich, wenn man so will, von der Natur entkoppelt, der Schutz durch Stadtmauern war wichtig. Wenn man diesen Hintergrund kennt, entwickelt sich auch der Reiz der Aufgabe: eine kompakte, steinerne, funktionierende Stadt wieder mit dem Landschaftsraum zu verbinden. Hier in Ellwangen geht es um den Anschluss an die Jagst. Das wird ein mitentscheidender Faktor für den Wettbewerb: wie die Vernetzung gestaltet wird, wie die Wege übers Wasser und der Brückenschlag über den Brückenpark gelöst werden.

Der europaweite Wettbewerb bedeutet einen enormen Aufwand. Ist es das Verfahren wert?

Davon bin ich absolut überzeugt. Der Wettbewerb ist die beste Möglichkeit für hohe Qualität in der Planung. Wir haben allein in Deutschland über 3000 Büros für Landschaftsarchitektur. Über die europaweite Ausschreibung bietet sich die Chance auch für ausländische Büros, sich zu beteiligen. Wir haben jetzt elf eingereichte Beiträge von namhaften Büros aus dem ganzen Land. Aufgabe der Jury ist es, sich zu einigen, welcher für Ellwangen am meisten bietet.

Die Gartenschauen haben sich immer weiter zu Stadtentwicklungsprojekten verändert. Was bedeutet das für Ellwangen?

Durch ein solches Großprojekt wird eine Stadt liebens- und lebenswerter. Die LGS ist nur die Grundlage für die weitere Entwicklung für die kommenden 30 bis 50 Jahre. Diesen Ausgangspunkt wollen wir, so gut es geht, gestalten. Die Bürger sollen ihre Stadt durch die Schau liebgewinnen und danach mit den Verantwortlichen weiterentwickeln. Die verbesserte Naherholung ist übrigens auch gesund: die Anreize zur Bewegung, zum Aufenthalt in der Natur. Dafür ist es sehr berechtigt, Geld zu investieren. Das ist wesentlich besser und

billiger als die ganze Pillenfresserei.

Was braucht es, damit eine Gartenschau ein Erfolg wird?

Ellwangen hat alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Landesgartenschau, neben den nötigen Entwicklungsflächen, die es braucht: einen hochmotivierten Oberbürgermeister, die Unterstützung des Landrats, des Ministeriums und des Gemeinderats sowie eine aktive Vereinslandschaft mit engagierten Bürgern. Eine Gartenschau kann unglaublich viele Menschen motivieren, das hat man zum Beispiel in Schwäbisch Gmünd und Öhringen gesehen. Es ist toll, wenn die Bürger ihre Stadt mitgestalten. Die externen Besucher wollen genau das auch sehen: wie die Bürger sich einbringen, „ihre“ Schau perfekt machen wollen.

Wenn die Bürger sich einbringen, kann das über 2026 hinaus wirken?

2026 wird die Initialzündung für die Stadtentwicklung, die die Herzen ansteckt für eine Runderneuerung der Stadt. Dann werden Flächen wiederentdeckt werden, die vorher nicht im Blick waren. Es sind unheimlich gute Potenziale da, Verbindungen und Gassen, die neu aufblühen werden. Der Weg aus der Stadt an den Fluss wird kürzer. Ich habe noch nie erlebt, dass so ein Projekt nicht einen unglaublichen Reiz entfaltet hat.

Am 14. September wird das Preisgericht einen Sieger küren.

Ich freue mich schon darauf, die Pläne zu sehen und über die beste Lösung für Ellwangen zu diskutieren. Dabei sind auch wir Preisrichter neben unserem Wissen und unserer Erfahrung stets mit Herzblut und Emotion dabei. Schließlich wollen auch wir am Ende die Freude sehen, wenn die Bürger die Flächen annehmen, wenn Kinder erkunden, was im Wasser kreucht und fleucht, wenn es ein begeisterndes Naturereignis für alle wird.