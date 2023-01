Landesgartenschau: Baumfällungen starten am Montag

Die Baumaßnahmen zur Landesgartenschau in Ellwangen nehmen Fahrt auf und dazu werden auch Eingriffe in die bestehende Natur unumgänglich sein: Ab kommender Woche werden im Uferbereich der Jagst die Baum- und Gehölzentnahmen durchgeführt, die zur Neugestaltung des veränderten Flusslaufs nötig sind, das teilt die zuständige Gesellschaft in einer Pressemitteilung mit.

Während die Zahl von etwa 170 Baumfällungen erschreckend wirken könne, sei der Eingriff aus Planersicht doch so sensibel, naturverträglich und nachhaltig wie möglich gestaltet. Ein Ingenieurbüro, so steht es in der Pressemitteilung weiter, wird die naturschutzrechtlichen Belange im gesamten Baustellenverlauf begleiten und so wurden im Vorfeld mit einer für die Entnahme beauftragen Fachfirma bereits sämtliche Bestandsbäume erfasst und untersucht.

Teile der zu fällenden Bäume werden zur Stabilisierung von Prallhängen bei der Ufergestaltung wieder eingesetzt werden, andere Tothölzer mit Hohlstämmen werden zu Pyramiden gestapelt, in denen sich viele Arten von Insekten und Kleintieren beheimaten können – bis 2026 und weit darüber hinaus.

Schließlich würde im Zuge der Neugestaltungen mit unzähligen Ansaaten von Wiesen, Blumen, Sträuchern und Büschen sowie mit 1000 neugepflanzten Bäumen eine Überkompensation geschaffen. Die Gehölzentnahme wird am Montag, 9. Januar, im südwestlichen Bereich Richtung Schrezheim beginnen und je nach Witterung über circa drei Wochen hinweg ausgeführt.