Landesgartenschau 2026: Die Stärken und Schwächen des zweitplatzierten Entwurfs

In loser Folge stellt die „Ipf- und Jagst-Zeitung“ die drei preisgekrönten Architektenentwürfe für die Landesgartenschau 2026 vor. Das zweitplatzierte Büro hutterreimann Landschaftsarchitektur GmbH aus Berlin bringt „Ellwangen an die wilde Jagst“ und setzt vor allem auf eine starke Renaturierung des Flusses – beginnend mit einer Auenladschaft im westlichen Bereich über den Stadtstrand bis hin zu terrassierten Stufen auf Höhe des Brückenparks. Der zusammenhängende Landschaftsraum im Jagsttal wird akzentuiert durch Gehölzgruppen an den Rändern, dazwischen mäandriert der Fluss.

Als Höhepunkte werden zwei Aussichts- und Entdeckerstege gesetzt, einer im westlichen Teil auf 3,5 Metern Höhe, der sich wie ein Y gabelt und einen Weitblick aufs Stadtpanorama und über die Auenflächen hinweg bietet. Ein zweiter Aussichts- und Entdeckersteg in Bodennähe – etwa auf Höhe Rotenbachs – soll tief in den Naturraum Jagst führen. Naturerlebnisspielplatz, Matschufer und Spielflöße runden das Konzept ab.

Der Kocher-Jagst-Radweg sowie ein Fußweg wird in leichten Wellenbewegungen durch die Jagstaue geführt. Beide Wege kreuzen sich vor Erreichen des Stadtstrands auf Höhe des Campingplatzes. Der Stadtstrand wird eher dem Campingplatz zugeordnet, als der historischen Altstadt. Der weiter östlich gelegene Brückenpark wird als „Tirttstein in die Aue“ zum zentralen Übergangselement aus der Stadt inszeniert. Auch hier finden sich schöne Details wie Klettermöglichkeiten an den Brückenpfeilern und zahlreiche Sportmöglichkeiten.

Über die Bahntrasse soll eine Fußgänger- und Radbrücke führen, die sich an die Abfahrt der Westtangente in den Mühlgraben anschmiegt. Der Platz für eine Stadthalle wird anschließend ans Wellenbad im nördlichen Bereich gesehen, zentrale Veranstaltungsfläche soll der Schießwasen werden, der von Jagstgärten, einem weg- und flussbegleitenden Gartenband, gesäumt werden soll.

Laut Fachpreisrichter Timo Herrmann besticht die Arbeit durch einen sehr durchgängig gestalteten Landschaftsraum der Jagst. Die Aue sei räumlich gefasst durch Gehölzgruppen mit sehr starker Renaturierung, die im städtischen Bereich noch fortgesetzt werde. „Der Brückenpark als urbaner grüner Eingangsplatz leitet wunderbar in diesen Bereich über und bildet den Ankommenspunkt aus der Innenstadt.“

Als Manko hat das Preisgericht „die räumliche Situierung“ des Schießwasens gesehen. Es vermisst die räumlichen Qualitäten für den Park. In der Jurybegründung wird zudem die Positionierung des Stadtstrandes und die Anbindung des Inselparkplatzes kritisch gesehen. Dennoch überzeugte das Konzept – „insgesamt eine sehr gelungene Arbeit mit der Setzung von Aussichtspunkten und Spielbereichen entlang der Jagst“, meint Fachpreisrichter Hermann.