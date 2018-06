Landesfamilienpass liegt zur Abholung bereit

Die Gutscheinkarte 2012 zum Landesfamilienpass kann ab sofort im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Ellwangen, Zimmer 123, abgeholt werden. Mit dem Landesfamilienpass und der dazu gehörigen Gutscheinkarte können Familien, die ihren ständigen Hauptwohnsitz in Baden-Württemberg haben, insgesamt 19 Mal im Jahr kostenfrei oder zu einem ermäßigten Eintritt die staatlichen Schlösser, Gärten und Museen besuchen. Das Ministerium für Arbeit und Soziales ist wiederum eine Kooperation mit der DB Regio AG Region Baden-Württemberg eingegangen. Den Flyer zum Baden-Württemberg-Ticket, welches Familien die Möglichkeit zu günstigen Bahnfahrten durch das Land gibt, erhalten Interessierte zusammen mit dem Landesfamilienpass.

Auf der Homepage des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien, Frauen und Senioren ( www.sozialministerium-bw.de ) sind unter „Familien mit Kindern“ - „Leistungen für Familien“ - „Landesfamilienpass“ einen Liste aller staatlichen Schlösser, Gärten und Museen in Baden-Württemberg sowie eine Liste aller nicht staatlichen Einrichtungen, die für Passinhaber einen kostenfreien oder ermäßigten Eintritt gewähren, eingestellt.

Einen Landesfamilienpass können folgende Personen erhalten: Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden Kindern (dies können auch Pflege- oder Adoptivkinder sein), die mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben, Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem kindergeld-berechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben, Familien mit einem kindergeldberechtigenden schwer behinderten Kind mit mindestens 50 Prozent Erwerbsminderung, Familien, die Hartz IV- oder kinderzuschlagsberechtigt sind, die mit ein oder zwei kindergeldberechtigenden Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben.

Den Landesfamilienpass und die dazugehörige Gutscheinkarte erhält man auf Antrag im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Ellwangen. Familien, die bereits einen Landesfamilienpass besitzen, bringen bei Abholung der neuen Gutscheinkarte bitte ihren bisherigen Pass mit.