Landeserstaufnahmestelle: Mehrere Bewohner geraten mit Sicherheitdienst in Streit

Mit mehreren Streifenbesatzungen sind Beamte des Polizeipräsidiums Aalen am Montagabend gegen 20 Uhr in die Landeserstaufnahmeeinrichtung ausgerückt. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatten gemeldet, dass sich rund 20 bis 30 Personen am Infopoint versammelt hätten und es zur Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst kommen könnte.

Die aggressive Stimmung richtete sich gegen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, die beim Abendessen für Ordnung gesorgt hatten. Da die Stimmung aggressiv blieb, zeigte die Polizei in der Nacht Dauerpräsenz in der Einrichtung.