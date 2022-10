Ein 20-Jähriger steht im Verdacht, einen 26-Jährigen am Samstagmorgen verletzt zu haben. Aussagen des 26-Jährigen zufolge, stürmte der 20-Jährige gegen 3.30 Uhr in sein Zimmer in der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen und stach ihn mit einem spitzen Gegenstand in die Schulter. Anschließend flüchtete der 20-Jährige. Beamte des Polizeireviers Ellwangen haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.