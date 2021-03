Land fördert innovative Ellwanger Betriebe

Zwei mittelständische Firmen aus Ellwangen erhalten bereits in der ersten Vergaberunde eine Innovationsförderung aus dem erst kürzlich aufgelegten Programm „Invest BW“. Wie der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack mitteilt, hat der Wirtschaftsausschuss des Landtags am Montag diese Entscheidung getroffen.

Die Firma Kicherer wird ein weiteres Stahlcenter bauen. Sie wird dabei die Stahlverarbeitung auf das höchste technische Niveau ausrichten und auch künstliche Intelligenz zum Einsatz bringen. Wie Winfried Mack erläutert, werde damit die Möglichkeit geschaffen, neue Märkte in Deutschland zu erschließen. Das Unternehmen wird dafür mit einer Million Euro vom Land gefördert.

Das Holzunternehmen Aurnhammer in Ellwangen-Eigenzell erhält eine Förderung in Höhe von rund 850 000 Euro. Der Betrieb wird seine Produktionsverfahren optimieren und sich ressourcenschonender und wettbewerbsfähiger aufstellen. So kann das Unternehmen die steigende Nachfrage im Holzbau bedienen.

Mack begrüßt diese Entscheidung: „Die Investitionstätigkeit in Ellwangen und der ganzen Region unterstreicht die Notwendigkeit, Umfahrungen entlang der L1060 zu bauen. Die betroffenen Orte müssen entlastet und die Infrastruktur ertüchtigt werden.“ Da das Land die L1060 in den vordringlichen Bedarf aufgenommen habe, sollte bald mit der Planung begonnen werden.

Die mittelständischen Firmen der Region fordert Mack auf, sich für „Invest BW“ zu bewerben. Das Programm laufe bis Ende 2021 und ist von der EU-Kommission genehmigt.