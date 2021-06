Auf dem Gelände der Firma Varta in Ellwangen ist in der Nacht zum Sonntag ein Lagerzelt in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Die Brandursache ist unklar. Wie die Polizei mitteilte waren die Werksfeuerwehr und die Feuerwehr Ellwangen im Einsatz. Dabei wurden zwei Feuerwehrleute der Firma Varta leicht verletzt. In dem Zelt waren nach Angaben der Polizei ausschließlich Europaletten gelagert. Der Schaden wird mit circa 250 000 Euro angegeben.