Die Lage in der LEA Ellwangen ist derzeit stabil. Nach Angaben des Stuttgarter Regierungspräsidiums ist die Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen derzeit mit 853 Personen belegt. Davon kommen 377 Personen aus der Ukraine. Die Zugänge aus anderen Ländern seien relativ stabil „mit den üblichen Schwankungen“, teilte eine Sprecherin mit. Im März waren 430 Geflüchtete aus anderen Ländern als der Ukraine in die LEA Ellwangen gekommen.