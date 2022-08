Längst im Profi-Fußball angekommen

Ein echtes Highlight im Waldstadion. Den Vorständen Thomas Stoll und Jonathan Felch des FC Ellwangen ist es durch frühzeitige Gespräche mit den Verantwortlichen der VARTA AG gelungen den VARTA U 10-Bundesliga-Cup ins Ellwanger Waldstadion zu holen. Die Veranstaltung fand bereits am 26. Juni statt.

Mit dieser sportlich hochwertigen Veranstaltung der Profi-Junioren kann man feststellen, dass das Ellwanger Waldstadion im Profi-Fußball in aller Munde ist. Die beteiligten Mannschaften Borussia Dortmund, FC Bayern München, VfB Stuttgart, TSG 1899 Hoffenheim, FC Augsburg, 1. FC Nürnberg und der 1. FC Heidenheim waren angesichts der Rahmenbedingungen voll des Lobes.

So wurde das Sportzentrum Waldstadion mit der vorhandenen Infrastruktur, wie auch das Catering durch den FC Ellwangen mit viel Lob und Dank bedacht. Turniersieger wurden in überzeugender Manier die Jungs von Borussia Dortmund. Gespielt wurde in 6+1-Aufstellung mit dem Turniermodus jeder gegen jeden. Highlight für die Jugend des FC Ellwangen war die Teilnahme an diesem Turnier. Dieses Erlebnis wurde nur noch getoppt mit der Anreise der Akteure von Borussia Dortmund und dem 1. FC Nürnberg bereits am vorangegangen Samstag. Ein Blitzturnier mit der Teilnahme der D-Jugend des FC Ellwangen wurde sozusagen als Vorbereitung für den VARTA U 10- Bundesliga-Cup ausgespielt.

Die Unterbringung der Junioren beider Profimannschaften erfolgte in Gastfamilien des FC Ellwangen. Die Jugend des FC Ellwangen pflegte so den engen Kontakt zum Nachwuchs des Profifußballs, der Austausch von Adressen rundete diese geschlossenen Freundschaften ab. „Auf eins folgt zwei“, diesem Motto bleibt der FC Ellwangen treu und veranstaltet in Kooperation mit dem 1. FC Heidenheim vom Montag, 15. August bis Mittwoch, 17. August auf dem Sportgelände des Ellwanger Waldstadions das Ferien-Fußballcamp des Zweitligisten mit Abschlussturnier und gemeinsamen Grillen. Das Catering wird wieder vom FC Ellwangen übernommen. Derzeit haben sich schon über 50 Junioren und Juniorinnen in den Altersgruppen sechs bis 13 Jahren aus der Region über die Plattform des 1. FC Heidenheim angemeldet. Die Kooperation des FC Ellwangen mit dem 1. FC Heidenheim besteht bereits seit 2018, Initiator bis zum Abschluss des Kooperationsvertrages beim FC Ellwangen war Helmut Wenzel, der mit Thomas Steidle einen kompetenten Partner in Sachen Fußball an seiner Seite hatte. Das Fußballcamp geht in bereits die vierte Auflage, jeder Teilnehmer erhält immer ein Originaltrikot des FCH in passender Größe. Die entstandene Lücke durch das Ausscheiden von Steidle konnte durch den Vorstand Jugend Jonathan Felch mit Team erfolgreich geschlossen werden. Das Ellwanger Sportgelände ist Stützpunkt des FCH, wöchentlich findet ein Training für talentierte Jugendfußballer und – fußballerinnen statt. Stützpunkttrainer sind unter anderem Lukas Ebert und Lorenz Hinderberger, beide sind im Lehramt an der Gemeinschaftsschule Buchenberg in Ellwangen tätig. Ebert spielte selbst in der Fußballjugend des FCH. Zudem spielen Hinderberger und Ebert derzeit bei den Bezirksligisten TV Neuler und FV 08 Unterkochen.

Daniel Stredak wechselt bekanntlich von Heidenheim zum DFB und ist damit nicht mehr der Ansprechpartner für den FCE beim Zweitligisten. Die Nachfolge zur Pflege und Ausbau der Kooperation und des Stützpunktes Ellwangen wurde durch Tony Espig und Christian Schneider geregelt. Perspektivisch wird der FCH durch die Präsenz vor Ort den Stützpunkt Ellwangen stärken. Die Trainer des FC Ellwangen werden von Trainingseinheiten und Methoden profitieren. Damit profitiert auch die Ausbildung der Fußballjugend beim FC Ellwangen und der Region. Das übergeordnete Ziel des FCH wird es sein, auch in Ellwangen potenzielle Bundesligaspieler für den FCH in der Region zu sichten, zu verpflichten und entsprechend auszubilden.