Längere Schließung des Ellwanger Wellenbads wird kein Einzelfall bleiben

Die Stadtwerke in Ellwangen haben die Schließzeiten im Wellenbad verlängert. Damit entsprechen die Verantwortlichen genau dem, was Landrat Joachim Bläse bereits vor zwei Monaten im Gespräch mit dieser Zeitung angemahnt hatte: Energie sparen, so viel es nur geht. Und zwar nicht erst im Herbst, wenn man merkt, dass es kühler wird, sondern bereits jetzt. Das Wellenbad wird nicht der letzte größere Betrieb gewesen sein, der Schritte unternimmt, davon ist auszugehen. Dieser Schritt unterstreicht aber noch einmal deutlich: Die Auswirkungen des Krieges sind längst bei uns angekommen – wenn es überhaupt noch eines Beweises bedurft hatte.

Wir sollten gewappnet sein

Denn, wenn es wirklich zur prognostizierten Gasknappheit kommt, einhergehend mit explodierenden Preisen, wovon auszugehen ist, dann sollten wir gewappnet sein, so gut es geht. Aber was kommt dann? Jede Krise hat auch etwas Gutes, so sagt man. Dem Krieg in der Ukraine irgendetwas Gutes abzugewinnen, ist dem normaldenkenden Demokraten unmöglich. Dennoch: Der Konflikt mit Russland führt unweigerlich dazu, dass beim Ausbau der erneuerbaren Energien nun ordentlich politischer Schwung reinkommen wird. Es wäre nur schön gewesen, wenn es für diese Einsicht keinen Krieg gebraucht hätte.