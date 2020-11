L1060 bei Neunheim: Erneute Sperrung wegen Brückenarbeiten

Die L1060 bei Ellwangen-Neunheim muss von Freitag, 6. November, 9 Uhr, bis Samstag, 7.Novemberm, 5 Uhr, erneut wegen Arbeiten an einer Brücke gesperrt werden.

Das Brückenbauwerk war im Oktober 2018 von einem Schwertransporter schwer beschädigt worden. Aufgrund des entstandenen Anfahrschadens wurde die Brücke zunächst mit Stahlträgern gesichert, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Im Juli 2020 begann dann schließlich die Arbeiten für einen Austausch des Bauwerks. In den vergangenen Monaten wurde das erforderliche Traggerüst montiert, die Stahlträger des Überbaus eingehoben und befestigt sowie die Asphaltschichten auf dem Bauwerk hergestellt. Am kommenden Wochenende muss nun das noch über der L 1060 befindliche Traggerüst wieder abgebaut werden. Dafür ist laut dem Regierungspräsidium eine Vollsperrung unerlässlich. Danach seien die Arbeiten am Brückenbauwerk endgültig abgeschlossen, es seien keine weiteren Sperrungen mehr nötig. Im Sommer hatte die Baustelle zeitweise für erheblice Verkehrsbehinderungen und lange Staus gesorgt.

Die Umleitungsstrecke erfolgt wie gewohnt aus Richtung Ellwangen kommend über die K 3223 (Rattstadter Straße) – Röhlinger Straße – Benedikt-Wagner-Straße. Von der Autobahn kommend verläuft die Umleitung analog in Gegenrichtung.