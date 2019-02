Lästereien in der Schnitzelbank Eggenrot

Der Dorffasching der Interessengemeinschaft Eggenroter Vereine hat am Samstagabend für ein volles Dorfhaus gesorgt. Der neue Sprecher der Interessengemeinschaft, Martin Gantner, führte als Moderator durch ein tolles Programm.

Den Anfang machten die Sky Dancers der Sportfreunde Eggenrot. Unter der Regie von Sophia Köder und Silke Müller zeigten die zwölf Girls ausdrucksstarke Showtänze. Weiter ging es mit einer spritzigen Einlage des Eggenroter Frauentreffs. Die sechs Frauen im schrillen grün-schwarzen Outfit, mit grünen Perücken und mit Sonnenbrillen eroberten zum Song „Ich hab dich tanzen gesehen“ die Tanzfläche. Einstudiert hatte den Showtanz Beate Rieger.

Einen amüsanten Einblick in die Tätigkeit einer imaginären Selbsthilfegruppe gaben Michael Brenner, Markus Kuhn, Rolf Rieger, Thomas Rieger und Bernd Stegmaier von den Alten Herren der Sportfreunde Eggenrot. Bei der Einlage, die von Annette Köder und Heidi Müller einstudiert wurde, ging es mit viel Action und Temperament um skurrile Phobien wie die panische Angst vor peinlichen Pausen, die wahnsinnige Angst vor Entschuldigungen oder die panische Reaktion auf Wiederholungen. Kein Wunder, dass es bei der Vorstellungsrunde der mit Michael, Horst, Thorsten, Vera und Heike bunt gemischten fünfköpfigen Gruppe lebhaft und sprunghaft herging. Die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter der katholischen jungen Gemeinde (KjG) Eggenrot zeigten mit einer Showeinlage unter der Regie von Sophia Köder, dass sie nicht nur Kirche können, sondern auch auf dem Tanzboden zu Hause sind.

Von Missgeschicken und Eggenroter Ticks

Mit ihrem losen Mundwerk zogen die allwissenden Tratschweiber Irmgard Köder und Birgit Marka zu später Stunde das Publikum in ihren Bann. Ihre pfiffige schwäbische Schnitzelbank brachte so manches Missgeschick und Malheur, so manchen Tick und so manche wunderliche Eigenart der Eggenroter ans Tageslicht. Natürlich kamen dabei auch der neue Aufzug und der Test der neuen Behindertentoilette im Dorfhaus durch den stellvertretenden Ortsvorsteher Günther Herschlein zur Sprache. Der Platz am Dorfhaus sollte wegen dessen Engagement in Sachen Aufzug Stefan-Brenner-Platz heißen, meinten Irmgard Köder und Birgit Marka. Günther Herschlein bezeichneten sie als Pechvogel des Jahres, denn er entstieg als Froschkönig bei der Suche nach seinem Handy nicht nur einem Brunnen, sondern fiel auch noch in die Baugrube des Aufzugs und wäre dort fast einbetoniert worden. Doch soweit kam es dann doch nicht, wegen Martin Gantners massiven Problemen beim Bulldogfahren mit einer Ladung Beton, die ganz woanders landete.

Die Klatschbasen trauerten auch der „öffentlichen Toilette von Eggenrot“ nach, dem vor zwei Wochen geklauten „Schmuckstück von ganz Eggenrot“, dem Dixi-Klo vor dem neuen Mehrfamilienhaus entlang der Hauptstraße. Und die Bretterwand an der Kreuzung Richtung Eggenrot verglichen sie mit Donald Trumps geplanter Mauer an der Grenze zu Mexiko.

Unter den Besuchern des Dorffaschings war nicht nur eine Gruppe von heißen Punkern, sondern auch Schrezheims Ortsvorsteher Albert Schiele. Er kam als Gärtner und verschenkte an zehn ausgewählte Personen Eintrittskarten für den „grünen Bereich“ bei der Landesgartenschau 2026. Die Partyband Reini und Micha sorgte mit Tanz- und Schunkelrunden, mit Polonaisen und anderen Einlagen für gute Stimmung.