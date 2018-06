Lärmender Mopedfahrer ohne Helm angetroffen

Die Polizei hat einen alkoholisierten Mopedfahrer in der Rotenbacher Straße angetroffen, der ohne Helm und in Badeschlappen unterwegs gewesen ist. Der Vorfall hat sich am frühen Freitagmorgen ereignet, nachdem sich Anwohner der Straße wegen des Lärms beschwert hatten.

Die Anlieger hatten der Polizei mitgeteilt, dass mehrere Personen auf der Straße randalierten und mit einem Moped hin- und herfuhren. Die Polizeibeamten trafen daraufhin gegen 3.15 Uhr einen 18-jährigen Mopedfahrer an, der ohne Held und in Badeschlappen auf seinem Zweirad saß. Der Mann gab an, er habe das Moped lediglich die Straße herunterrollen lassen.

Die Frage, warum der Motor des Mopeds noch warm war, konnte der Mann nicht beantworten. Da ein Alkoholtest bei dem 18-Jährigen positiv verlief, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.