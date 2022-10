Kurs des Ambulanten Hospizdienstes lindert Angst vor dem Sterben

„Gut vorbereitet sein für die letzte Lebensphase.“ Unter diesem Titel veranstaltet der Ambulante Hospizdienst, Ökumenische Arbeitsgemeinschaft Ellwangen, am Samstag, 29. Oktober, von 14 bis 18 Uhr im Speratushaus einen Kurs für die Öffentlichkeit. In diesem Kurs sollen die Möglichkeiten angesprochen werden, wie man auch die letzte Lebenszeit gut und würdevoll gestalten kann, und die Angst vor dem Sterben etwas gelindert werden.

„Viele haben große Angst vor dem Thema Sterben und Tod“, weiß die hauptamtliche Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes in Ellwangen, Barbara Sittler, und fügt hinzu: „Es besteht immer eine Scheu, sich in gesunden Zeiten mit dem Thema auseinanderzusetzen.“ Und sie betont: „Wir möchten Möglichkeiten aufzeigen, wie diese Zeit auch würdevoll und erträglich gestaltet werden kann.“ Mit Möglichkeiten meint sie Möglichkeiten, wie man über die Ängste und Sorgen sprechen und wie und wo man Unterstützung für diese Situation bekommen kann. Dabei nennt Sittler die Pflegedienste, die SAPV, die Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung, und natürlich die hospizliche Begleitung. Um dem sterbenden Menschen die Situation erträglicher zu gestalten, empfiehlt Barbara Sittler beispielsweise eine „gute Mundpflege“. Der Kurs richte sich als „Schnupperkurs“ speziell an Laien, die mit diesem Thema noch nichts zu tun hätten, und zwar im Hinblick auf das eigene Alter und das Alter von Angehörigen, so Sittler.

Zertifizierte Kursleiterin ist Birgit Binder, Palliative Care Fachkraft und ehrenamtliche Hospizbegleiterin. Laut Binder stellt eine würdevolle Begleitung in der letzten Lebensphase Betroffene vor hohen Herausforderungen. Denn berücksichtigt werden müssten körperliche, psychische und soziale Aspekte. Thematisiert werden im Kurs Gedanken zur eigenen Endlichkeit, der Umgang mit den verschiedenen Symptomen eines sterbenden Menschen, geeignete Maßnahmen in der Begleitung, die Anwendung alternativer Methoden, rechtliche Aspekte und Selbstpflege.

„Wenn jemand so einen Kurs mitgemacht hat, guckt er zuversichtlicher in die Richtung“, ist sich Barbara Sittler sicher, denn: „Es ist kein ausgesprochener Pflegekurs, sondern er umfasst alle vier Ebenen des Sterbens, nicht nur die körperliche, sondern auch die psychische, die soziale und die spirituelle Ebene.“ Zum Hospizdienst allgemein sagt Sittler: „Wir begleiten schwer kranke und sterbende Menschen und unterstützen deren Angehörige. Wir arbeiten ehrenamtlich, kostenlos und unter Schweigepflicht.“