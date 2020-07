Kuratorenführung „Gut betucht“ mit Jürgen Heinritz

Am Sonntag, 12. Juli, bietet das Alamannenmuseum um 15 Uhr eine Kuratorenführung in der Sonderausstellung „Gut betucht – Textilerzeugung bei den Alamannen“ mit Jürgen Heinritz an. Im Mittelpunkt der Sonderausstellung zur Kleidung der Alamannen stehen neue Erkenntnisse der Textilarchäologie. Wolle und Leinen waren die hauptsächlich zur Verfügung stehenden Materialien. Bei dieser Führung ist nur der übliche Eintritt zu entrichten. Sollte die Teilnehmerzahl von 20 Personen überschritten werden, wird um 15.45 Uhr eine weitere Führung angeboten.