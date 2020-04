Kunstwerke werden platzsparend verstaut

Ellwangen (ij) - Ob Landschaftsbild, Porträt oder Aktstudie, ob Ölmalerei, Radierung oder Linolschnitt – ungefähr 150 Bilder, Kleinskulpturen oder andere Kunstgegenstände weist aktuell die städtische Kunstsammlung aus, die beim Kulturamt angesiedelt ist und durch das Stadtarchiv betreut wird. Vor kurzem wurde der Bestand neu erfasst und in einer eigens dafür angeschafften Depotanlage untergebracht.

Fast alle Gemälde, Grafiken und Objekte haben auf die eine oder andere Weise mit der Stadt zu tun, sei es, dass sie von Ellwanger Künstlern stammen oder Ellwanger Ansichten zeigen. Einige Gemälde wiederum sind Gastgeschenke der Partnerstädte oder Präsente benachbarter Gemeinden zu besonderen Anlässen, wie etwa dem Stadtjubiläum „1200 Jahre Ellwangen“ im Jahr 1964. Im Lauf von Jahrzehnten ist durch Schenkungen, Nachlässe und gelegentliche Ankäufe eine stattliche Sammlung herangewachsen, die derzeit etwa 600 Verzeichnungseinheiten umfasst.

Einen echten Monet wird man dort zwar nicht finden (wobei kürzlich ein „falscher“ Van Gogh aussortiert wurde), dafür sind aber viele namhafte Ellwanger Künstler durch die eine oder andere Arbeit vertreten: Bilder von Emma Schlette, Erich Pörner, Karl Stirner und anderen lokalen Größen hängen neben Zeitgenossen wie Siegfried Rimpler, Elisabeth Schachinger oder Gerhard Stock. Dazu kommt noch eine ganze Reihe von Arbeiten weniger bekannter oder überregionaler Urheber.

Bis vor Kurzem bot die Sammlung, die sich in einem gut gesicherten Raum im Rathaus befindet, keinen schönen Anblick: Entlang der Wände, auf Tischen und in Blechregalen stapelten sich Gemälde und Grafiken ohne erkennbares System. Aufgrund der schlechten Zugänglichkeit war es schwierig, nach einem bestimmten Bild zu suchen.

Deshalb beschafften Kulturamt und Stadtarchiv im vergangenen Jahr eine Gemäldedepotanlage, die zum Teil aus dem Nachlass der Geschwister Ringler finanziert wurde. Was im Rathaus nun im Kleinformat genutzt wird, kommt etliche Nummern größer in den Magazinen von Kunstmuseen zum Einsatz. Es handelt sich dabei um stabile Gitterwände, die sich mit geringem Kraftaufwand auf Schienen hin und her verschieben lassen. Diese äußerst platzsparende Bauweise bietet im Fall des städtischen Kunstdepots eine vertikale Nutzfläche von etwa 130 Quadratmetern, was etwa einem halben Tennis-Spielfeld entspricht. Skulpturen, Plastiken und sonstige Objekte finden in Wandregalen Platz.

Da der Raum für die Dauer der Umbauarbeiten ausgeräumt werden musste, nutzte das Stadtarchiv die Gelegenheit für eine komplette Neuaufnahme des Bestands. Die Kunstwerke wurden auf Vollzähligkeit überprüft und dabei einige offensichtlich wertlose Stücke aussortiert, die sich in die Sammlung verirrt hatten, darunter auch der eingangs erwähnte drittklassige Van-Gogh-Kunstdruck.

Nach dieser Bestandsbereinigung schloss sich ein Gang durch die Rathausbüros an, denn ausgewählte Bilder dürfen von den Rathausbediensteten als Wandschmuck aufgehängt werden. Sie sorgen für mehr Farbe am Arbeitsplatz und wurden ebenfalls neu aufgenommen.

Die städtische Kunstsammlung wird also nicht einfach weggesperrt, sondern – in Teilen – der Öffentlichkeit gezeigt. So gehören auch die Gemälde und Skulpturen in den Rathausfluren überwiegend zum Sammlungsbestand, der seit Kurzem in einem digitalen Katalog (sogenanntes Findbuch) nachgewiesen ist. Jedes Bild hat nun seinen festen Platz im Depot und kann anhand eines eindeutigen Signatur-Etiketts, das über jedem Bild hängt und bei Entnahme als Platzhalter dient, in kürzester Zeit lokalisiert werden.

Das Wiederaufhängen der Gemälde nahm zwar einige Zeit in Anspruch, da die vielen unterschiedlichen Formate quasi in „Tetris“-Manier möglichst platzsparend arrangiert werden mussten. Dafür ist nun die gesamte städtische Kunstsammlung wieder auf dem aktuellsten Stand und wartet auf die nächsten künstlerischen Neuzugänge. Das Depot wurde nämlich so ausgelegt, dass es auch Platzreserven für die Zukunft bietet.