Kunstverein Ellwangen zeigt „Sechs plastische Positionen“ im Schloss

Unter dem Titel „Sechs plastische Positionen“ sind in den Räumen des Ellwanger Kunstvereins auf dem Schloss Werke von Peter Amsler, Uli Gsell, Markus Hallstein, Johannes Leidenberger, Anne Römpp und Thomas Schuster zu sehen. Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 26. Mai.

Der Vorsitzende des Kunstvereins, Roland Hasenmüller, freute sich bei der Vernissage am Sonntag über den guten Besuch. Und darüber, dass mit dieser, von Kurator Ulrich Brauchle konzipierten, Exposition mit Plastiken und Skulpturen die fast dreimonatige ausstellungsfreie Zeit beim Kunstverein ein Ende hat. Gleichzeitig wünschte sich Hasenmüller, auch mit Blick auf die Landesgartenschau 2026, ein Informationssystem, das schon in der Stadt auf die Aktivitäten im Schloss hinweist. „Ich hoffe, wir kriegen es früher hin“, sagte dazu Kulturamtsleiter Anselm Grupp. Erfreut war Grupp, dass mit Johannes Leidenberger auch ein Ellwanger unter den sechs Künstlern der neuen Ausstellung ist. Leidenberger habe auf dem Schloss bereits kunsthistorische Kärrnerarbeit geleistet, als er als Einzelkämpfer den Nachlass von Karl-Heinz Knoedler aufgenommen habe, so Grupp.

Alle sechs Künstler waren bei der Vernissage anwesend. Der Steinbildhauer Peter Amsler, der in Grenzach-Wyhlen lebt, zeigt vor allem eigenwillige Arbeiten aus Beton, aber auch Zeichnungen in Mischtechnik und eine Schwarz-weiß-Fotografie auf Alu. Uli Gsell, der in Stuttgart und in Mexiko Bildhauerei studiert hat, stellt eindrucksvolle Arbeiten aus Basaltlava aus. Der gebürtige Mannheimer Markus Hallstein, Jahrgang 1974, ist mit überaus interessanten, skurrilen, filigranen und spielerischen kinetischen Objekten vertreten. Darunter sind Stücke mit Kurbel, mit Porzellanfigur, Pinseln, Soundmodul und Motoren oder mit Fächern, Motor und Druckknopf. Da heißt es, Hand anlegen.

Johannes Leidenberger ist 1985 in Ellwangen geboren und lebt und arbeitet in Düsseldorf. Im Ellwanger Schloss sind von ihm originelle Stahlinstallationen und -konstruktionen zu sehen. Anne Römpp aus Bayreuth, Jahrgang 1980, machte eine Ausbildung zur Schreinerin und Holzbildhauerin und studierte dann an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Ihre fantasievollen Werke aus verschiedenen Materialien wie Metalldübel, Draht und Holzkistenelemente nennt sie „Blaue Fuge“ (Kabelbinder in Bodenfuge), „perforiert2“ (Metallquadrat), „Goldrahmen“, „Rahmenfüllung“ und „Runder Spiegel“.

Thomas Schuster aus Schongau, besuchte zunächst die Holzbildhauerschule in Oberammergau und studierte danach in Stuttgart. In seinen ausgestellten, wuchtigen Werken hat er sich dem Gips, dem Beton, dem Betonguss und der Terrakotta verschrieben. Eine großformatige Arbeit des Künstlers trägt den Titel „Plattenbau“.

In die Ausstellung führte Andreas Hauber aus Ellwangen mit einer fesselnden, blumigen Geschichte um einen störungsanfälligen Pfandflaschenautomaten im Supermarkt ein. Die heile, geordnete Welt sei immer Störungen ausgesetzt, meinte er. Die widerspenstigen, unbequemen Werke der sechs Künstler „störten“ ebenfalls. „Schauen Sie sich die Störungen hier an“, forderte Hauber auf. Im Anschluss gab es, wie bei den Vernissagen des Kunstvereins üblich, eine gemeinsame Tafel.