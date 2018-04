Kunstprojekt in der LEA nimmt Gestalt an

Horst Solf, geboren 1940 in Walbrücken/Polen und 1956 in die Bundesrepublik Deutschland ausgewandert, ist ausgebildeter Grafiker, Bildhauer und Maler. Seit 1962 ist er hauptsächlich in Freiburg und Heidenheim tätig. Solf ist ein bekannter moderner Künstler und hat bereits zahlreiche Einzelausstellungen, Gruppenausstellungen sowie Arbeiten im öffentlichen Raum in ganz Deutschland gehabt.