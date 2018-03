Kunsthandwerk aus Ecuador

Die Kirchengemeinde Sankt Vitus hat einen Missionsbasar zu Gunsten der Arbeit von Monika Steffel in Ecuador veranstaltet. Die aus Neunheim stammende Krankenschwester leitet seit 27 Jahren die Krankenstation in San Pedro/Manglaralto und setzt sich auf vielfältige Art und Weise für die dortige Bevölkerung ein. So vermittelt sie beispielsweise Schulpatenschaften für Kinder aus besonders armen Familien.

Angeboten wurde lokales Kunsthandwerk aus Werkstätten in Manglaralto. Darunter waren Halsketten, Anhänger und Armreife, Schmetterlinge, Vögel, Blumen und Osterschmuck, filigraner Schmuck sowie Taschen und Körbe.

Die Halbinsel Santa Elena an der Pazifikküste ist eine der ärmsten Regionen in Ecuador. Dort bemühen sich kirchliche Einrichtungen und Stiftungen um die Belange der Menschen. Schwerpunkte sind Mutter-Kind-Projekte, Ausbildung von Gesundheitserzieherinnen, Aufklärung über Krebsvorsorge, Aids-Beratung und Programme für chronisch Kranke. Monika Steffel ist dort seit 27 Jahren als Krankenschwester tätig. Dieses Jahr im Sommer kommt sie auf Heimaturlaub und besucht ihre Eltern in Neunheim.

Schon seit mehr als zehn Jahren gestalten der Chor Neue Töne der Sangesfreunde Neunheim unter Leitung von Anke Renschler den Basar musikalisch und sorgt so bei Kaffee und Kuchen für Unterhaltung. Für dieses Engagement bedankte sich Gisela Steffel, die Mutter von Monika Steffel, bei Anke Renschler mit einem kleinen Geschenk und mit fair gehandelten Rosen.

Kinder konnten Osterschmuck basteln. Der Weltladen verkaufte unter anderem Bananen und Kosmetik aus Ecuador.