Kunstbanausen feiern ihr Zehnjähriges

Am Samstagabend hat die Ellwanger Punkrockband Kunstbanausen ein Heimspiel in ihrem selbsternannten Wohnzimmer, dem Rockhof in Ellwangen, gegeben. Es wurde ein großes Fest zum zehnjährigen Jubiläum der Band. Schon kurz nach 23 Uhr gab es keine Eintrittskarten mehr: Volles Haus, strahlende Gesichter in der tanzenden Menge und Schweiß an der Decke und an den Wänden. Ein Punkrock- und Alternative-Abend vom Feinsten.

Pünktlich um 21 Uhr begann die Show im Stile einer offenen Bühne. Eine Stunde lang heizten drei Special-Acts das Publikum an. Es begannen Danny & Slice mit ihrem lässigeren akustischen Indie-Folk-Punk, gefolgt von Boys Bad News aus Ellwangen, die dem Publikum in ihren schwarzen Lederjacken eine Tribute-Show der legendären Ramones boten.

Danach gaben Keine Haftung, eine junge Punkrock-Band aus dem Raum Ellwangen / Aalen, ihr Konzert-Debüt, ehe dann Flori & the Mikes mit einem breitgefächerten Cover-Programm von Rage Against the Machine über die Beatsteaks bis hin zu den Toten Hosen die Menge auf Betriebstemperatur brachten.

Kurz vor Mitternacht war dann die Bühne frei für die Jubiläumsshow der Kunstbanausen. Fast auf den Tag genau ist die Band vor zehn Jahren ins Leben gerufen worden. Und keiner hätte damals gedacht, dass dieses Kapitel so lange Bestand haben sollte.

Ehemalige entern die Bühne

Das Publikum feierte die Band von der ersten Sekunde an ununterbrochen. Weit über 200 Gäste waren gekommen, um ein buntes Set aus alten Songs der Anfangsjahre und aus ihrem aktuellen Album „Feind im Kopf“ zu erleben.

Und alle waren sie da. Auch die ehemaligen Bandkollegen Simon Schmid und Johannes Schneider enterten spontan beim „Seemannslied“ – passend zum Song – die Bühne.

Die Kunstbanausen sind und waren eben immer mehr als nur eine gewöhnliche Band. Nach über 90 Minuten liesen sie sich von ihren Fans zum finalen Song, ihrem Klassiker „Dear Joe“ lauthals singend feiern.