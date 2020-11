Kunst für den guten Zweck: Ellwanger Maler unterstützt Kapellensanierung

Ulrich Brauchles Bilder können ab 24. November über das Pfarrbüro Sankt Vitus, Priestergasse 11, Telefon 07961/3535, während der Öffnungszeiten erworben werden. Außerdem bei Barbara Gentner in Neunheim unter Telefon 07961/53627 sowie per E-Mail an barbara.gentner2@web.de

Das katholische Verwaltungszentrum Ellwangen hat zwei Spendenkonten eingerichtet. Gespendet werden kann auf das Konto bei der Kreissparkasse Ostalb, IBAN: DE62 6145 0050 0110 6011 79, oder auf das Konto der VR-Bank Ellwangen, IBAN: DE61 6149 1010 0201 1240 09. Verwendungszweck: Schutzengelkapelle. Weitere Infos im Internet unter www.stvitus-ellwangen.de/Schutzengelkapelle/