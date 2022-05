Kunkelstube belebt uralte Tradition neu

Am Samstag, 14. Mai, findet im Alamannenmuseum von 15 bis 17 Uhr wieder die „Kunkelstube im Museum“ statt, ein offenes Treffen für alle, die am Spinnen von Tier- und Pflanzenfasern interessiert sind. Es handelt sich um eine uralte Tradition, die bis in die Steinzeit zurückgeht. Schon immer mussten die Menschen ihre Kleidung selbst herstellen. Dieses alte Handwerk ist in den letzten 70 Jahren immer mehr in Vergessenheit geraten und wird nur noch vereinzelt betrieben. Die Kunkelstube lässt es seit 2020 wieder aufleben. Eine Anmeldung zu den monatlichen Terminen ist nicht erforderlich. Der Eintritt zur Kunkelstube ist frei, für die Ausstellungen des Museums ist der übliche Eintritt zu entrichten.