Kulturverein ell’kultura sammelt 800 Euro

Der neue Ellwanger Kulturverein ell’kultura hat mit seinem „Picknick for Peace“ über 800 Euro an Spendengelder gesammelt. Die Idee, ein spontanes nicht-kommerzielles Musik-Festival zugunsten lokaler Hilfsorganisationen zu starten, entstand erst vor wenigen Wochen. Die Mitglieder und Künstler wollten ihre Solidarität mit geflüchteten Menschen aus dem Ukraine Krieg ausdrücken. So entstand ein musikalischer Nachmittag mit Bands und Solomusikern, unter anderen mit „Die Kunstbanausen“ und „Boys Bad News“, mit über 150 Besuchern und vier Stunden Live-Musik. „Das Engagement jedes Einzelnen war überdurchschnittlich gut“, freute sich der Vereinsvorsitzende Maximilian Utz.

Die Spendengelder gehen nun zur Hälfte an den Sankt-Hariolf-Kindergarten, der eine Spielgruppe für geflüchtete Kinder aus der Ukraine eröffnet hat. Der zweite Teil wird unter anderem in Absprache mit dem Ehrenamtskoordinator der Caritas in der LEA Ellwangen an bedürftige Kinder und Jugendliche zweckgebunden weitergegeben. Diese werden in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder vom Verein online unter www.ell-kultura.de oder unter #ellkultura auf Instagram und Facebook bekanntgegeben.